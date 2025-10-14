Keresés

Kirúgták a svéd kapitányt a három vereség után

2025. október 14., kedd 16:07 | MTI
menesztés svéd labdarúgó-válogatott Jon Dahl Tomasson

A sikertelen világbajnoki selejtezők miatt kedden menesztették Jon Dahl Tomassont a svéd labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

  • Kirúgták a svéd kapitányt a három vereség után

A svéd együttes az utolsó három vb-selejtezőjét elbukta: idegenben és otthon is kikaptak Koszovótól, majd hazai pályán Svájc győzte le őket. Különösen fájó, hogy ezen a három mérkőzésen gólt sem szereztek.

A válogatott négy forduló után csupán egyetlen ponttal áll a csoportja utolsó helyén, így a továbbjutásra már csak minimális, matematikai esélye maradt. A szövetség azonnali váltással próbálja menteni a menthetőt, vagy a jövőre építkezni.

A dán Tomasson a svéd válogatott történetének első külföldi szakvezetője volt.

Csapatának gyengélkedése azért is jelent nagy meglepetést, mert olyan játékosok szerepelnek benne, mint Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyökeres (Arsenal), Anthony Elanga (Newcastle), Roony Bardghji (Barcelona), Lucas Bergvall (Tottenham), illetve Victor Lindelöf (Aston Villa).

"Válogatottunk nem hozta a remélt eredményeket. Még mindig van esély a kijutásra, és a mi felelősségünk, hogy biztosítsuk az ehhez vezető legjobb utat.

Úgy ítéltük meg, hogy új vezetésre van szükség egy új kapitány személyében"

- magyarázta Simon Aström, a szövetség elnöke.

A tavaly februárban kinevezett Tomasson mérlege kilenc győzelem, két döntetlen és hét vereség volt svéd kapitányként.

Fotó: Jon Dahl Tomasson. MTI/Bodnár Boglárka

