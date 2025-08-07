Kikapott az ETO FC Svédországban

Megosztás itt:

Bár a zöld-fehérek helyenként jobban is játszottak riválisuknál, a szünetig mégis a hazai csapat tett szert kétgólos előnyre a korábban Mezőkövesden is futballozó bosnyák Dino Besirovic, illetve a koszovói Bersant Celina révén. A második félidőben a magyar csapat a 78. percben szépített Vitális Milán átlövésével. A hazaiak magyar légiósa, Csongvai Áron végigjátszotta a találkozót.

A visszavágót jövő csütörtökön Győrben rendezik, a továbbjutóra a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien és a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee United győztese vár a kvalifikáció utolsó körében.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

AIK Stockholm (svéd)-ETO FC 2-1 (2-0)

Forrás: MTI

Fotó: MTI