Kikapott a magyar válogatott Svájcban

A hűvös, esős időben rendezett mérkőzésen bátran kezdett a magyar csapat, volt két kaput eltaláló lövése is, de egy bal oldali támadás, szép passzolgatás után a hazaiak szereztek vezetést a félidő közepén, majd ez után is már ők játszottak veszélyesebben.

