Kiderült, hogy kik lesznek a Ferencváros ellenfelei az Európa-ligában

2025. augusztus 29., péntek 14:31 | MTI

A Ferencváros a skót Rangersszel és az osztrák Salzburggal is találkozik a labdarúgó Európa-liga főtábláján.

  • Kiderült, hogy kik lesznek a Ferencváros ellenfelei az Európa-ligában

A számítógép által lebonyolított pénteki, monacói sorsoláson a zöld-fehérek a legerősebb együttesek közül kapták a Rangerst és a Salzburgot ellenfélnek, előbbivel odahaza, utóbbival idegenben találkoznak majd.

A magyar bajnok a hozzá hasonlóan második kalapos csapatok közül cseh Viktoria Plzent (otthon) és a török Fenerbahcét (idegenben), a harmadikból a bolgár Ludogorecet (o) és az angol Nottingham Forestet (i), míg a negyedikből a görög Panathinaikoszt (o) és a belga Genket (i) kapta ellenfélül.

A zöld-fehérek a Bajnokok Ligája-kvalifikáció első fordulójában kettős győzelemmel (2-1, 4-3) jutottak tovább az örmény Noah-val szemben, majd a bolgár Ludogorec következett, s az idegenbeli gól nélküli döntetlen után hazai pályán 3-0-ra nyertek. A harmadik körben az FTC a múlt héten otthon 3-1-re kikapott az azeri Qarabagtól, majd a szerdai visszavágót idegenben 3-2-re megnyerte, ám nem jutott tovább, hanem átkerült az Európa-liga főtáblájára. A Ferencváros az egymást követő hetedik idényben főtáblás, korábban ez egyetlen magyar csapatnak sem sikerült.

A csoportkör szeptember 24-én rajtol, a további játéknapok: október 2. és 23., november 6. és 27., december 11., valamint január 22. és 29. A mérkőzéseket csütörtökönként három idősávban - 16.30, 18.45, 21.00 - rendezik, kivéve az utolsó játéknapon, amikor minden összecsapás 21.00-kor kezdődik.

A húzáson minden klub a négy kalapból két-két ellenfelet kapott, egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakasz során. Az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik.

Az El fináléját május 20-án Isztambulban rendezik.

A Ferencváros El-főtáblás ellenfelei:

-----------------------------------------

hazai mérkőzések:

Rangers FC (skót), Viktoria Plzen (cseh), PFC Ludogorec (bolgár), Panathinaikosz (görög)

idegenbeli mérkőzések:

Red Bull Salzburg (osztrák), Fenerbahce (török), Nottingham Forest (angol), KRC Genk (belga)

MTI

