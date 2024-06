Kiderült, amit eddig csak sejtettünk Szoboszlai Dominikról

Később maga az érintett, Szoboszlai is megszólalt az állapotáról a mérkőzés helyszínén: – Voltam már jobb állapotban is, fáj még a lábam. Két napot regenerációval töltöttem, remélem a következő meccsre jól leszek – fogalmazott.

Az Eb előtti utolsó felkészülési meccsen Izrael ellen úgy jött le a pályáról Szoboszlai, hogy bekötözték a combját. Utólag azt mondta, nincs gond, csak beállt a lába, de az Európa-bajnokságon már a Svájc és a Németország elleni meccseken is az érződött, mintha nem önmaga lenne a pályán. A megszokottnál kevesebbet futott, kevesebbet vállalkozott, nem játszotta be úgy a pályát széltében és hosszában, ahogy megszokhattuk tőle.

