Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 08. Szerda Koppány napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Ki találja, hogy ki lett az első dollármilliárdos futballista a világon?

2025. október 08., szerda 12:57 | MTI
Cristiano Ronaldo aranylabdás futballista portugál futballista al-Nasszer Bloomberg Billionaires Index

A magyar válogatottal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugál együttes csapatkapitánya a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint az első futballista, akinek nettó vagyona meghaladta az egymilliárd dollárt.

  • Ki találja, hogy ki lett az első dollármilliárdos futballista a világon?

"Cristiano Ronaldo 2002 és 2023 között több mint 550 millió dollár fizetést kapott, tízéves szerződést írt alá a Nike-val, amelynek értéke évente közel 18 millió dollár és további megállapodásokat kötött olyan márkákkal, mint az Armani és a Castrol, amelyek több mint 175 millióval növelték vagyonát. 2023-as átigazolása az al-Nasszr-hoz évi 200 millió dollárnyi adómentes bevételt hozott neki, valamint 30 millió dolláros átigazolási bónuszt is kapott" – áll a jelentésben. A portugál sztár emellett 665 millió követőjével az Instagram legnépszerűbb személyisége, ami szintén jelentős bevételi forrás a számára.

A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok két forduló után hat ponttal vezetik vb-selejtezős csoportjukat, szeptemberben Budapesten 3-2-re nyertek Marco Rossi magyar válogatottja ellen. A két együttes jövő kedden Lisszabonban találkozik, előtte a magyarok szombaton Örményországot, a luzitánok pedig Írországot látják vendégül.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Hihetetlen fordulat jön az időjárásban

Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz

„A srác úgy néz ki, mint egy...” – nagyon megváltozott a vélemény Kerkez Milosról

Orbánék győztek, Pottyondy rájött, nincs kormányváltó hangulat, Magyar Péternek meszeltek

Gyászol Orbán Viktor, fekete-fehér fotóval tudatta a szomorú hírt

Bayer Zsol: Na végre!

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

Golovin Vlagyimir: Beszéltem Fodor Csengével, tisztáztam vele a dolgokat

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

További híreink

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

LELEPLEZÉS! Fizetett aktivista Hadházy: Nem korrupcióellenes hős, csak politikai eszköz!

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!
2
Eszement ötletet valósítottak meg az ukránok: orosz atomerőműre zúdítottak harci drónt
3
LELEPLEZÉS! Fizetett aktivista Hadházy: Nem korrupcióellenes hős, csak politikai eszköz!
4
Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!
5
Bundázás! Tisza Párt: Előválasztási színjáték, kirakatbábuk garantálják a győzelmet!
6
EXTRÉM FENYEGETÉS: Tomahawk rakétát kaphat Ukrajna – Fokozatos eszkaláció várható! + videó
7
Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó
8
Varga Judit visszatér a közéletbe? + videó
9
Trump aggódik, Putyin keményen reagál: A Tomahawk rombolná a kapcsolatokat! + videó
10
Luxus Migráció: 6,4 millió forint! Migránsok 4 csillagos hotelekben a te pénzedből! + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!