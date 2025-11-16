Keresés

2025. 11. 16. Vasárnap Ödön napja
Sport

Kézilabdás siker: a Rapid magyarjai is kivették részüket a csoportkörbe jutásból

2025. november 16., vasárnap 09:22 | MTI
kézilabda Rapid Bucuresti Európa Liga Korsós Dorina Töpfner Alexandra

Korsós Dorina és Töpfner Alexandra csapata, a Rapid Bucuresti csoportkörbe jutott a női kézilabda Európa Ligában.

  • Kézilabdás siker: a Rapid magyarjai is kivették részüket a csoportkörbe jutásból

A selejtező második fordulójának első mérkőzésén a román együttes otthon 34-28-ra kikapott a német Bensheim-Auerbachtól. A szombati, idegenbeli visszavágón viszont 32-21-re nyert, így 60-55-ös összesítéssel továbbjutott. Korsós három, Töpfner egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Pénzes Laura kettő, Szabó Laura egy gólt lőtt, Győri Barbara nyolc védéssel zárt a BSV Sachsen Zwickauban, amely 30-21-re nyert a Buxtehuder SV otthonában a német női bajnokságban. Kuczora Csenge kilenc, Szabó Anna öt és Faragó Luca három góljával az Európa Liga-címvédő Thüringer HC otthon 39-34-re nyert a TuS Metzingen ellen.

Zsembery Viktória két találattal zárt a BM Porrinóban, amely hazai pályán 26-22-re nyert a Zonzamas Lanzarote ellen a spanyol női bajnokságban. Török Lilly két gólja ellenére a CBM Morvedre 19-14-re kikapott az Atticgo BM Elche otthonában.

Lukács Péter négy góllal és két gólpasszal járult hozzá a listavezető Elverum HB 34-22-es győzelméhez a Sandnes otthonában a norvég férfibajnokságban. Csapattársa, Máthé Dominik ezúttal nem szerepelt a keretben.

Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran két góllal vette ki részét a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 38-24-es győzelméhez a Stal Mielec ellen a lengyel élvonalban.

Pergel Andrej négyszer volt eredményes a CB Ciudad de Logronóban, amely 32-28-ra győzött az Irudek Bidasoa Irún otthonában a spanyol férfibajnokságban. Ludmán Marcell két gólja ellenére a Frigoríficos del Morrazo házigazdaként 30-29-re kikapott a Jánosi Tamást még nélkülöző Recoletas Atlético Valladolidtól.

Leimeter Csaba egy gólt szerzett a Balingen-Weilstettenben, amely 34-30-ra győzött a TV Grosswallstadt otthonában a német másodosztályban és a tabella második helyén áll.

Albek József öt góllal segítette 39-31-es győzelemhez az Athinaikoszt az ESN Vrilisszion otthonában a görög élvonalban.

MTI

