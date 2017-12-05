2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Kézi-vb: megvan a magyar csapat első győzelme

Hír TV

2017. december 5., kedd 15:56, frissítve: kedd 15:56

Megszerezte első győzelmét a magyar női kézilabda-válogatott a németországi világbajnokságon. Kim Rasmussen együttes Argentínát győzte le 33-15-re. A magyar együttes előzőleg Norvégiától, valamint Svédországtól is vereséget szenvedett. Még két mérkőzés vár a csapatra – csütörtökön Lengyelország, míg pénteken Csehország ellen. A csoportból az első négy csapat jut tovább.

Közben Szucsánszki Zita csatlakozott a csapathoz. >>>

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kézilabdavilágbajnokságmagyar női kézilabda-válogatott

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