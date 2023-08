Kettős győzelemmel jutott tovább a Ferencváros

Megosztás itt:

A fővárosi zöld-fehérek első gólját Kristoffer Zachariassen szerezte a dublini meccs 31. percében, a végeredményt pedig Samy Mmaee állította be a 90. percben.

A Ferencváros a következő körben a Hamrun Spartans együttesével játszik majd, miután a máltaiak kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel búcsúztatták a georgiai Dinamo Tbiliszit.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Shamrock Rovers (ír)-Ferencváros 0-2 (0-1)

------------------------------------------

Dublin, v: Tomasz Musial (lengyel)

gólszerzők: Zachariassen (31.), S. Mmaee (90.)

sárga lap: Sigér (3.), Varga B. (50.)

Továbbjutott: a Ferencváros kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel.

Shamrock:

---------

Pöhls - Cleary, Lopes, Hoare (Finn, 71.) - Gannon, Noonan (Burt, 63.), Poom, O'Neill (Watts, a szünetben), Cruise - Burke (Razi, 63.), Kenny (Greene, 63.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé (Knoester, 66.), Ramírez (Pászka, a szünetben) - Sigér (Esiti, a szünetben), Ben Romdan - Traoré (Owusu, a szünetben), Zachariassen, Marquinhos - Varga B. (Lisztes, 66.)

Nagy lendülettel kezdte az összecsapást a hazai csapat, amely az első negyedórában kapufát is rúgott, valamint Dibusznak gyakorlatilag egy percen belül két alkalommal is nagyot kellett védenie. A döcögősebb kezdés után megnyugodtak a Ferencváros játékosai, rendezték a sorokat és veszélyesebben kezdtek futballozni, ennek pedig a 31. percben meg is lett az eredménye: egy szépen felépített és végigjátszott akció végén Varga Barnabás hozta helyzetbe Zachariassent, aki nem hibázott. Ezután a szünetig javarészt a mezőnyben folyt a játék, de ebben is inkább a vendégcsapat volt fölényben.

Fordulás után némileg edzőmeccs-jelleget kezdett ölteni a találkozó, a vezetőedzők cserékkel próbáltak frissíteni, de a továbbjutás kérdése gyakorlatilag eldőlt, így igazán nagy izgalmakat nem tartogatott a meccs második félideje. A Shamrock a hajrában letámadással próbálkozott, de nem tudta kizökkenteni a higgadtan futballozó ferencvárosiakat, akik aztán a lefújás előtti percekben még végigvittek egy akciót, melynek végén Mmaee volt eredményes.

Az FTC jövő csütörtökön idegenben kezdi a harmadik fordulós párharcát, majd egy héttel később a Groupama Arénában fogadja a máltai riválist.

Borítókép: Harry Murphy/GettyImages