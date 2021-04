Két nap után összeomlott a szuperliga

hirdetés

Elsőként a Manchester City jelentette be hivatalosan, hogy kilép a Szuperligából, majd követte a többi angol csapat is. Többen elnézést is kértek a szurkolóktól, hogy részt vettek a sorozat megalapításában, de azt mondták, hogy őket a jó szándék vezérelte. Az események kedd este gyorsultak fel. Chelsea szurkolók tüntettek a szuperliga ellen csapatuk aktuális bajnoki meccse előtt. A klublengeda Petr Cech könyörgött nekik, hogy engedjék át a csapatbuszt. Az eset miatt csúszott is a Chelsea-Brighton mérkőzés kezdése. Ekkor kezdték elsőként a londoni kékkel kapcsolatban emlegetni, hogy kilépnek az új sorozatból. Majd következett a Manchester City, az Atlético Madrid és a Barcelona. Közben a 12 alapító képviselői videókonferenciát hívtak össze, hogy válságértekezletet tartsanak. Már ekkor sajtóhírek szerint az ötletgazdák közül Andrea Agnelli a Juventus elnöke, aki a sorozat alelnöke is volt egyben a kudarc után lemondott a torinóiaknál, ezt az érintett cáfolta. Aztán hivatalossá vált, hogy távozik Ed Woodward ügyvezető alelnök a Manchester Unitedtól. A Liverpool játékosai egyként álltak ki a szuperliga ellen. És megszülettek a már említett hivatalos bejelentések a kilépésekről. Majd már arról is cikkeztek, hogy visszalép a Milan és az Inter is. Ekkor pedig kiadta közleményét a Szuperliga, miszerint felfüggesztették a projektet. Ugyanakkor nyitva hagyták a kérdést, hogy a jövőben visszatérjenek a témára. Folyamatosan nagy volt az ellenállás a szuperliga alapítóival szemben, mind a szurkolók, mind a politikusok részéről, sok volt és jelenleg is aktív játékos, valamint a nemzetközi, az európai és a nemzeti labdarúgó szövetségek is ellenezték. Az UEFA meg is fenyegette a klubokat, hogy kizárja őket már az idei Bajnokok Ligájából és a játékosokat eltiltja a válogatottban való szerepléstől, így pl. a nyári Európa-bajnokságtól is. Mindezekre a történtek fényében már nem lesz szükség.

