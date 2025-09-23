Keresés

Két magyar hős is megállíthatatlan a szingapúri paraúszó vb-n: Konkoly Zsófia és Pap Bianka ezüstérmet nyertek

2025. szeptember 23., kedd 16:15 | MTI

Az ország lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy Konkoly Zsófia és Pap Bianka szárnyalnak a vízben. Két ezüstérem, két hihetetlen diadal, melyek mélyen megérintenek. Ez nem csupán sport, ez egy történet a kitartásról és a győzelem akaratáról. Olvass tovább, és tudd meg, hogyan lett ismét büszke egész Magyarország!

  • Két magyar hős is megállíthatatlan a szingapúri paraúszó vb-n: Konkoly Zsófia és Pap Bianka ezüstérmet nyertek

Szingapúr - Két magyar sportoló is a dobogó második fokára állhatott a paraúszó-világbajnokságon, ezzel beírva magukat a történelembe. Konkoly Zsófia és Pap Bianka is ezüstéremmel térhetnek haza, miután elképesztő teljesítményt nyújtottak a Szingapúrban zajló versenyen.

A magyar paraúszás két kiválósága, Konkoly Zsófia és Pap Bianka is remekeltek a paraúszó-világbajnokságon, melynek köszönhetően két ezüstéremmel gazdagodott a magyar csapat. A sportolók hihetetlen kitartásról és erősségről tettek tanúbizonyságot a vízben.

 Konkoly Zsófia, a 100 méter pillangó bajnoka

 Konkoly Zsófia, a tokiói paralimpia arany- és a párizsi ezüstérmese, fantasztikus teljesítményt nyújtott a 100 méter pillangó (S9-es kategória) döntőjében. A sportoló a harmadik helyezést követően a 200 méter vegyesúszásban, megnyerte az előfutamot, és a döntőben is az élen maradt. Konkoly mindössze 0.25 másodperccel maradt le az első helyezett, kínai Hszü Csia-ling mögött, és 1:08.49 perces eredménnyel lett a második.

 Pap Bianka, az ezüstös 400 méteres gyorsúszó

 Pap Bianka szintén ezüstérmet szerzett a 400 méter gyorson (S10-es kategória). Az ugyancsak paralimpiai bajnok sportoló, aki Tokióban a második, Párizsban pedig a harmadik helyezést szerezte meg, 4:36.26 perces idővel csapott a célba, megelőzve az amerikai, ausztrál és japán úszókat. Ugyanebben a számban Hotz Csenge ötödik lett 4:49.68 perces eredménnyel. Győzött a brit Faye Rogers 4:32.34 perces idejével.

 A további magyar sportolók

 A paraúszó-világbajnokságon a magyar delegáció további tagjai is küzdöttek az érmekért. Adámi-Rózsa Zsanett női 100 méter háton (S2) ötödik, míg a férfiaknál Iván Bence 200 méter vegyesen (S6) hatodik lett az előfutamában, így nem jutottak döntőbe.

A versenyen 60 ország több mint 600 sportolója vett részt, ami bizonyítja a paraúszás egyre növekvő népszerűségét és a sportolók hihetetlen teljesítményét. A magyar sportolók eredményei ismét bizonyítják, hogy a magyar paraúszók a világ élvonalába tartoznak.

Milyen érzéseket váltott ki belőled a sportolók elképesztő teljesítménye?

Forrás: MTI

Fotó: IPC

