Két kategóriában rangos építészeti díjat nyert a Nemzeti Atlétikai Központ

Egy hónapja derült ki, hogy a budapesti létesítmény a szakmai zsűri döntése alapján a Stadion és Aréna, valamint a Fenntartható sport- és rekreációs épület kategóriában is bekerült a világ öt legjobbja közé, melyek közül mindkét csoportban a közönség szavazatai alapján került ki a győztes.

"Őszintén mondom, hogy rendkívül büszke vagyok erre a dupla díjra, ezúton is szeretném megköszönni a teljes NAPUR Architect csapatának és minden partnerünknek a közös munkát" - idézte a közlemény Ferencz Marcel Kossuth-díjas építészt, a központot tervező NAPUR Architect Kft. vezető tervezőjét, aki azt is kiemelte, hogy egy építész számára a legnagyobb elismerés, ha egy épületét nem csupán a szakma, hanem a közönség is a magáénak érzi. "A két közönségdíj - egy az ikonikus stadionfunkcióért, egy pedig a fenntartható és közösségi jellegéért - tökéletesen igazolja azt a víziónkat, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ több mint egy aréna: egy mindenki számára nyitott, élő és szerethető hely."

A Best Ever ügynökség szerdai közleménye szerint ezzel kijelenthető, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságnak otthont adó létesítmény nem csupán a szakmai zsűri szerint tartozik a világ elitjébe, hanem a nemzetközi építészet iránt érdeklődő közönség szívét is elnyerte.

A stadion a vb után "a világon egyedülálló módon alakult át: a felső lelátó helyén egy közel 15 ezer négyzetméteres, mindenki számára nyitott, ingyenesen használható panorámás szabadidőpark jött létre". A közlemény szerint ezzel a Nemzeti Atlétikai Központ a világ első olyan "nyitott arénája" lett, amely egy nagy sportesemény után új, közösségi funkciókkal, a szabadidősport és az aktív életforma szolgálatába állt. Mint írták, ez a fenntartható modell és a közösségi szemlélet is hozzájárult a most elnyert rangos nemzetközi díjakhoz.

MTI