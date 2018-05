Két játékost is elveszíthet a Real

Egyszerre távozhat a Real Madrid együttesétől a klub két ikonja. Christiano Ronaldo a BL döntő utáni sajtótájékoztatón múlt időben beszélt a csapatnál töltött időszakáról - ezt sokan úgy értelmezték, hogy bejelentette a távozását.

A legfontosabb az, hogy megnyertük a kupát, és történelmet írtunk. Most ki kell élveznünk ezeket a pillanatokat. A következő pár napom a szurkolóké lesz, azoké, akik mindig is mellettem álltak. Nagyszerű volt a Real Madridnál lenni! A következő pár napban majd bővebben beszélek még erről, most élveznünk kell a sikert. Az egyes játékosok jövője nem fontos, az a lényeg, hogy történelmet írtunk - nyilatkozta a focista.

Sajtóinformációk szerint a játékost a Paris Saint-Germain csábítja, és a párizsi klub a brazil Neymart adná cserébe. A Real Madrid edzője egyelőre nem akarta kommentálni a nyilatkozatot.

Nem foglalkozunk ezzel, csak arra gondolunk, ami most történik. Hogy mit hoz a jövő, majd meglátjuk - közölte szűkszavúan Zinedine Zidane.

A klub történetének legdrágább igazolása Gareth Bale is távozhat - a Walesi szélső nem elégedett azzal, hogy az utóbbi időben Zinedine Zidane csak epizódszereplőként számít rá

Személy szerint úgy gondolom, hogy hétről hétre játszanom kell, de ebben az idényben ez nem így történt. Öt-hat hétre is kidőltem sérülés miatt, de mindig jó erőben tértem vissza. Le kell ülnöm az ügynökömmel, és meg kell vitatnunk ezt - mondta Bale.

A Real Madrid alapos vérfrissítésen eshet át a nyáron. Sajtóhírek szerint Neymar mellett az Angliában játszó Eden Hazardot és a Stuttgart fiatal francia védőjét, Pavardot is kinézte magának.