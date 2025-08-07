Keresés

Két halasztás után a hétvégén megtartják a 43. Lidl Balaton–átúszást + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 19:00 | HírTV

A rendezvényről Kocsis Árpád főszervező adott rövid tájékoztatást.

  • Két halasztás után a hétvégén megtartják a 43. Lidl Balaton–átúszást + videó

Kocsis Áprád: "Közel ezer ember dolgozik azon, hogy a két parton és a vízen minden a helyén legyen. Kétszáz vízíjárművel dolgozunk, vitorlasokkal, motorcsónakokkal, a BAHART hatalmas nagy hajóival. Ami érdekes a nézőknek, hogy két kórházhajónk is van a vízen, ahova motorcsónakkal szállítjuk ki azt, aki nem tudja teljesíteni, feladta, vagy esetleg valami problémája van. Tehát ez egy hihetetlen gépezet és van másfél napunk, hogy felállítsuk, a pozitív döntés után, de hát jó gyakorlott a csapat, van aki 30-40 éve dolgozik mar és alig várja, hogy szervezőként is ott legyen, ne csak úszóként, úgyhogy azt gondolom, egy nagyon szép eseményt fogunk kreálni ismét."

Legfrissebb híreink

Kriminálpszichológus: Majka koncertjei erőszakot szíthatnak

Kriminálpszichológus: Majka koncertjei erőszakot szíthatnak

 Egy férfi őrizetbe vétele után, aki bérgyilkost keresett Orbán Viktor megölésére, Végh József kriminálpszichológus arra figyelmeztet: az olyan színpadi produkciók, mint Majka „kivégzős” jelenete, felerősíthetik az erőszakos gondolatokat. Ifj. Lomnici Zoltán szerint új jogi szabályozás segíthet a politikai gyűlöletkeltés megfékezésében.

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

 Thomas Müller az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Vancouver Whitecaps csapatához szerződött, miután a német bajnok Bayern München nem hosszabbította meg a lejáró szerződését.
