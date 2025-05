Készülhet a címvédésre a Ferencváros a legrangosabb európai kupasorozatban

Megosztás itt:

A magyar bajnoknál ugyan nem volt igazán kiemelkedő teljesítmény, de tíz játékos is eredményes volt, míg a franciáknál Angyal Dániel nem talált a kapuba. A Ferencváros első magyar csapatként ismételheti meg egy évvel korábbi diadalát a legrangosabb európai kupasorozatban, amennyiben ez sikerül, akkor immár harmadik végső sikerével - az OSC-t és a Vasast maga mögött hagyva - magyar csúcstartó is lesz.

A vasárnap 21.30-kor kezdődő döntőben a szerb Novi Beograd lesz a zöld-fehérek ellenfele.

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, elődöntő:

FTC-Telekom - CN Marseille (francia) 14-11 (5-2, 3-2, 2-4, 4-3)

a magyar csapat gólszerzői: Argiropulosz, Vámos, Mandic, Nagy Á. 2-2, Vigvári Ve., Manhercz, Di Somma, Jansik, Molnár, Toro Dominguez 1-1

Jól kezdett a Ferencváros, amely a görög Sztilianosz Argiropulosz révén rögtön az első emberelőnyét gólra váltotta, ezzel szemben a túloldalon két fór is kimaradt Vogel Soma védéseinek köszönhetően, a kapus elsőre Angyal kísérletét hárította. A magyarok egyik legjobbja, a háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandic sistergős távoli bombával növelte az előnyt, majd Vigvári Vendel is betalált. A franciák gólcsendje hat perc után emberelőnyben szakadt meg, de nem örülhettek sokáig, mert Vámos Márton egy ziccerig játszott figura végén fórból visszaállította a különbséget, Manhercz Krisztián pedig - ugyancsak létszámfölényben - növelte is. Az első negyed előtt szépített a francia kikötőváros Final Fourban újonc csapata.

A mintegy százfős szurkolótábor által hangosan támogatott magyar együttes akkor sem ijedt meg, amikor az ellenfél mínusz kettőre zárkózott, mert az olasz Edoardo Di Somma távoli lövése gyorsan lehűtötte a kedélyeket. Ezt követően Vogel védései állandósították a különbséget, a rivális csak a nagyszünethez közeledve dobta az első akciógólját, de a válasz sem maradt el Nagy Ádám messziről eleresztett lövése révén, Jansik Szilárd pedig centerből volt eredményes.

A térfélcserére megszerzett tetemes előnyt elsősorban a kapusteljesítmények közti különbség okozta, illetve hogy a Ferencváros ötször egyenlő létszámban is eredményes volt. A fordulást követően a magyarok támadásban kiessé elbizonytalanodtak, a befejezésekbe csúszott hiba, ugyanis a lövések a kapufán csattantak, a blokkokban haltak el, vagy Petar Tesanovic védett. Csak egy megúszásból Argiropulosz és emberelőnyben Vámos volt eredményes. Ennek nyomán a harmadik negyedben 10-8-ra feljött a Marseille.

Az utolsó nyolc perc első támadásából újabb gólt szereztek a franciák, így hirtelen szoros lett az állás, sőt hat perccel a vége előtt egyenlítettek, miután Vogel csodaszámba menő védése után a kipattanót Michael Bodegas már nem hibázta el. Mandic a lehető legjobbkor villantotta meg a klasszisát, emberelőnyben lőtt rendkívül fontos gólt. A következő három fórt pedig Molnár Erik, Miguel de Toro Dominguez és Nagy Ádám értékesítette, ezekre a túloldalon csak egy válasz érkezett, így eldőlni látszott az összecsapás. A Marseille sorsát Vogel egy támadáson belül bemutatott két védése pecsételte meg.

Korábban:

Novi Beograd (szerb)-Barceloneta (spanyol) 15-14 (3-3, 2-1, 1-3, 4-3, 5-4) - ötméteresekkel

További program:

vasárnap:

bronzmérkőzés: Barceloneta-CN Marseille 19.30

döntő: FTC-Telekom - Novi Beograd 21.30

Fotó: Vogel Soma, a Ferencváros kapusa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében játszott FTC Telekom - CN Marseille mérkőzésen a máltai Gzirában 2025. május 30-án. MTI/Bodnár Boglárka