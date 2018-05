Készen áll a címvédésre a győri Audi ETO

Hétvégén rendezik a budapesti Papp László sportarénában a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjét. A címvédő Győri csapaton kívül a Vardar Szkopje, a CSM Bukarest és az orosz Rosztov Don lép pályára. A résztvevők pénteken a Hősök terén találkoztak a sajtóval. A hazai közönség támogatását élvező győri csapat irányítója szerint nem ők a final four esélyesei.

Én úgy gondolom, hogy kész vagyunk, viszont nyomásnak nem mondhatnám, hiszen sajnos nem mi vagyunk az esélyese ennek a final fournak. Rengeteg sérült játékosunk volt az elmúlt szezonban, rengeteg mérkőzés van bennünk, és nagyon komoly ellenféllel játszunk holnap, akik sokkal többen vannak, mint mi. De bízom abban, hogy egy fantasztikus közönség előtt egy nagyon jó védekezéssel, kapusteljesítménnyel egy extra játékot tudunk nyújtani - mondta Görbicz Anita, a Győri Audi ETO irányítója.

A győrieket sújtó sérüléshullám miatt több, alig 18 éves játékos is bekerült a hétvégi keretbe. A 134-szeres válogatott, tapasztalt jobbszélső Bódi Bernadett szerint a csapategység lehet az egyik fő fegyverük.

Muszáj arra fókuszálnunk akik mi vagyunk, csapatként ugyan úgy erősségben és harcosságban, küzdőszellemben, taktikailag, tényleg csapatként együttműködve csakis így tudjuk megcsinálni. Ha most egyénieskedni fog valaki, az nem fog menni, ezt mindenki tudja. Tényleg nem vagyunk életünk formájában, de remélem, hogy életünk formájában leszünk a holnapi naptól - véli Bódi Bernadett, jobbszélső.

A szombati elődöntőben a Győr a Bukaresttel, míg a Szkopje a Rosztovval játszik.

Közben nyilvánosságra hozták a 2017/2018-as szezon álomcsapatát is. Ebben két győri játékos: a kapus Kari Alvik Grimsbő, valamint a most sérült Tomori Zsuzsa került be. A legjobb vezetőedző a Győrt irányító Ambros Martin lett, aki a szezon végén búcsúzik a rába parti együttestől, és a Rosztov Donnál folytatja edzői pályafutását. Így az sem kizárt, hogy a döntőben a jövőbeli csapata ellen mérkőzhet.