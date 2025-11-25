Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 25. Kedd Katalin napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Keserédes ferencvárosi győzelem az Európa Ligában

2025. november 25., kedd 20:50 | MTI
kézilabda Ferencváros Európa Liga Sport Lisboa e Benfica

A Ferencváros annak ellenére nem jut tovább a férfi kézilabda Európa Liga első csoportköréből, hogy 33-31-re legyőzte a Benficát az ötödik fordulóban, kedden Érden.

  • Keserédes ferencvárosi győzelem az Európa Ligában

A magyar csapat pontszámban még utolérheti a portugálokat a tabellán, de az egymás elleni rosszabb gólkülönbsége miatt nem előzheti meg.

Eredmény, csoportkör, 5. forduló, E csoport:

FTC-Green Collect - SL Benfica (portugál) 33-31 (13-14)

------------------------------------------------------

lövések/gólok: 48/33, illetve 50/31

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 5/3

kiállítások: 8, illetve 2 perc

A Ferencváros keretéből Tóth Péter, Prainer Viktor és Lékai Máté hiányzott. Csapatuknak legalább 14 góllal kellett volna nyernie ahhoz, hogy maradjon esélye a továbbjutásra. Éppen ezért nagy tempóban kezdett, 5-2-re ellépett az FTC, de ez a lendület csak hét és fél percig tartott. Reinier Taboada góljaival jól tartotta magát a Benfica, sőt egy 4-0-s sorozattal fordított, majd egy újabb négyes széria végén már 12-10-re vezetett.

A szünetben 14-13-as előnyben volt a vendégcsapat, a folytatásban pedig előbb létszámfölényes, majd két beállós támadásokkal próbálkozott a Ferencváros, amely a 24. percet követően a 40. percben vezetett ismét. A hajrá remekül sikerült a házigazdáknak, mert bár az 51. percben még a Benfica állt jobban, ezt követően egy 6-2-es sorozattal eldöntötte a meccset Pásztor István vezetőedző együttese.

Nagy Bence és Ancsin Gábor nyolc-nyolc, Győri Mátyás hét góllal, Borbély Ádám tíz, Győri Kristóf pedig hat védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Taboada kilenc, Christofer Hedberg négy találattal, Rangel Luan da Rosa 12 védéssel zárt.

A két győzelemmel és három vereséggel álló FTC egy hét múlva a svéd HF Karlskrona otthonában zárja szereplését a második számú európai kupasorozatban.

Ugyanebben a csoportban a német MT Melsungen otthon 35-34-re nyert a Karlskrona ellen, Sipos Adrián és Bartucz László sérülés miatt nem szerepelt a keretben, Palasics Kristóf csak három lövés erejéig lépett pályára, azok közül egyet kivédett.

Az állás:

  1. MT Melsungen (német) 8 pont,
  2. Benfica 6,
  3. Ferencváros 4,
  4. HF Karlskrona (svéd) 0

Fotó: Borbély Ádám, a Ferencváros (k) kapusa véd a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörében játszott FTC–Green Collect - Sport Lisboa e Benfica mérkőzésen az Érd Arénában 2025. november 25-én. MTI/Hegedüs Róbert

 
 

További híreink

Elképesztő felfedezés, 750 éves titkot lepleztek le a Margit-szigeten

Közeledik a budapesti békecsúcs + videó

Teljesen abszurd: a Tisza megadóztat, ha kutyád vagy más háziállatod van

Újabb, iszonyú tragédia sújtotta a Huszti ikrek gyászoló családját

Vilmos herceg lánya elveszítheti címeit, ha apja király lesz

Zaharova így tette nevetségessé a háborúpárti Von der Leyent

Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának

Női kézi: Janurik Kinga nyáron Besztercére igazol – sajtóhír

Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre

További híreink

Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Eldőlt Marco Rossi sorsa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának
2
Eldőlt Marco Rossi sorsa
3
Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre
4
Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó
5
Közeledik a budapesti békecsúcs + videó
6
Napindító – Kellog: Két méterre vagyunk a háború végétől + videó
7
A leállás veszélye fenyegeti a pancsovai olajfinomítót
8
Az európai vezetők rettegnek a háború utáni elszámoltatástól + videó
9
Láncreakció – Katonai szövetséggé alakítanák az uniót + videó
10
Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Eldőlt Marco Rossi sorsa

Eldőlt Marco Rossi sorsa

 A sikertelen világbajnoki selejtezősorozat ellenére Marco Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!