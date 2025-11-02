Keresés

2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Kényszerpihenő – Marozsán Fábiánnak idő előtt befejeződött a 2025-ös szezon

2025. november 02., vasárnap 13:48 | MTI
tenisz sérülés visszalépés Marozsán Fábián

Marozsán Fábián vádlisérülés miatt visszalépett a vasárnap délután kezdődő athéni, keménypályás tenisztornától.

A 26 éves játékos menedzsmentjének vasárnapi tájékoztatása szerint Marozsán "ugyan kiutazott a görög fővárosba, de csapatával arra a döntésre jutott, hogy nem vállalja a játékot", így számára véget ért a 2025-ös versenyszezon.

"Hétfőn Párizsban az Arthur Rinderknech elleni mérkőzés második szettjében kezdtem fájdalmat érezni a vádlimban. A hét további részében már itthon, Budapesten jártam masszőrhöz és folytattam az edzéseket, de nem jött olyan állapotba a sérülésem, hogy készen álljak a versenyzésre. Az volt a legészszerűbb döntés, hogy nem indulok Athénban"

- fogalmazott a világranglistán 49. helyen álló teniszező, aki a főtábla sorsolása alapján az amerikai Reilly Opelka ellen játszott volna az első körben.

A közlemény szerint a Vasas SC sportolója idén 52 egyéni mérkőzést játszott az ATP-tornákon, ebből 26-ot megnyert és 26-ot elvesztett. Ezzel Taróczy Balázs és Fucsovics Márton után harmadik magyar férfi játékosként az open érában legalább 25 mérkőzést nyert egy szezonban. Legjobb eredménye Grand Slamen a harmadik forduló volt az Australian Openen, de elérte a szezon előtt megfogalmazott egyik célját azzal, hogy elődöntőt vívott a müncheni tornán.

Kapcsolódó tartalmak

