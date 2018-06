Kemény csoportba került a magyar válogatott az Eb-n

Hollandia mellett Horvátország és Spanyolország lesz a magyar női kézilabda-válogatott csoportellenfele a november 29-én kezdődő és december 16-ig tartó Európa-bajnokságon.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A magyarok az előzetes program szerint december 1-én Hollandia ellen kezdik szereplésüket. A csoportok első három helyezettje a középdöntőbe jut.

„Remek meccseket játszottunk a hollandokkal a selejtezők során, le is győztük őket, Eb-ezüstérmesként és vb-bronzérmesként azonban ők az esélyesebbek” – mondta Kim Rasmussen szövetségi kapitány. A dán szakember a spanyolokra és a horvátokra is kitért. „A spanyol válogatott számos klasszis játékossal rendelkezik, és rendkívül gyors, ami ellen meg kell találni a megfelelő játékmódot. A mérkőzésnek egyenlő esélyekkel vághatnak neki a csapatok. A horvátokat is tiszteljük, ugyanakkor úgy gondolom, ha néhány, jelenleg sérült játékosunk visszatér, és nem csak kevés emberen múlik a sikerességünk, esélyesebbek vagyunk náluk” – hangsúlyozta.

„Úgy érzem, ma már eljutottunk odáig, hogy a magyar csapatot nehéz legyőzni, így senki nem becsül le minket” – szögezte le.

A 13. Európa-bajnokságra ugyanaz a 16 válogatott jutott ki, amely az előző, 2016-os svédországi tornán szerepelt.

Csoportok:

A csoport (Nantes): Dánia, Svédország, Lengyelország, Szerbia

B csoport (Nancy): Franciaország, Oroszország, Szlovénia, Montenegró

C csoport (Montbéliard): Magyarország, Horvátország, Hollandia, Spanyolország

D csoport (Brest): Norvégia, Németország, Csehország, Románia

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

December 1., 15 óra: Magyarország-Hollandia

December 3., 18 óra: Horvátország-Magyarország

December 5., 21 óra: Magyarország-Spanyolország