Katar 2022: Argentin öröm, francia szomorúság

Földindulásszerű üdvrivalgás fogadta az argentinok győztes gólját Buenos Airesben. A fanatikus szurkolók órákon át ugráltak az utcákon és a tereken, örömkönnyek között, kisgyermekeket a magasba emelve ünnepelték a dél-amerikai állam harmadik világbajnoki címét.

- Nagyon boldog vagyok, az apám azt mondta nekem, látnom kell, ahogy Argentína világbajnok lesz! Meg akarom ezt az érzést osztani vele! - üvöltötte egy fiatal lány szinte extázisban.

Franciaországon ugyanakkor elkeseredettség vett erőt. A szurkolók nem örömkönnyeket hullattak, a tereken drukkoló százezrek ugyanakkor emelt fővel távoztak. Azt mondják, jól játszott a csapatuk.

- Nem kell szégyenkeznünk a vereség miatt, 2-0 után visszajöttünk a meccsbe. De a tizenegyespárbaj a szerencsén múlik - mondta sajnálkozóan egy fiatal férfi.

Voltak azonban olyanok, akik ismét a rendőrökön és az utcán autózókon vezették le a feszültséget - ahogy a marokkói válogatott mérkőzései után, most is többen a rendőrökre támadtak. Párizsban, Lyonban és Nizzában is tűzijátékkal lőtték az egyenruhásokat, akik válaszul könnygázt vetettek be és erőszakkal oszlatták fel a tömeget.

Ugyanezen a napon piros füstbe burkolózott Zágráb - hazaérkeztek a vb-harmadik horvátok, akik szombaton győzték le Marokkót a bronzmérkőzésen. A játékosok egy autóbusz tetején utaztak, majd szabadtéri koncerttel ünnepeltek több tízezer szurkolóval együtt. A horvát nemzeti tizenegy az elődöntőben éppen a világbajnok Argentínától szenvedett vereséget, azonban a négy évvel ezelőtti ezüst mellé begyűjtött bronzérem hasonlóan fényesen csillog a horvátok szemében, mint egy aranyérem.