2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Karöltve vonul be a két Korea a megnyitóünnepségre

Hír TV

2018. január 17., szerda 16:02

Megegyezett a két Korea, hogy sportolóik együtt vonulnak be a februári phjongcshangi téli olimpia nyitóünnepségére, valamint, hogy közös női jégkorong-válogatottat indítanak a játékokon. A két ország két hete kezdett magas szintű tárgyalásokba az olimpiával kapcsolatban. Észak-Korea 550 fővel képviselteti magát – a sportolók és hivatalos személyek mellett 230 fős szurkolói csoport, 140 művész és 30 tekvondós lesz ott az olimpián.

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Dél-KoreaÉszak-Koreatéli olimpia

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