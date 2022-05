Karate Eb - György Dániel aranyérmes

Megosztás itt:

György az első magyar, aki a japán eredetű küzdősportban felnőtt Európa-bajnok lett. A Tisza Volán SC 25 esztendős karatékája a 84 kg-osok döntőjében 3-2-re nyert a horvát Garibovic ellen, miután az előcsatározások során öt meccsét is győztesen vívta meg - írta beszámolójában a hazai szövetség.

György Dániel sikere azért is nagyon értékes, mert lábsérülés miatt egy évet kihagyott, és csak az elmúlt hetekben tért vissza a nemzetközi szintű versenyzéshez.

"Nagyon örülök, hogy sikerült megszerezni Magyarországnak az első felnőtt Európa-bajnoki címet" - nyilatkozta a döntő után György Dániel. "Úgy érzem, hogy kicsit jól is jött a tavalyi térdműtét, mert annyira nem izgultam rá a versenyre, nem volt rajtam semmi teher, szerintem ez is az egyik oka annak, hogy így összejött. Reménykedtem benne, hogy egyszer sikerül ide eljutnom, hiszen négyéves korom óta karatézom, és elég sok mindenen mentem keresztül, sérüléseken és egyéb dolgokon is. Ezért is vagyok nagyon boldog, hogy végre kijött a lépés" - mondta a korábban juniorként és U21-esként is Eb-bronzig jutó karatés.

A szintén finalista Boussebaa Aicha nyakába ezüstérmet akasztottak, miután a plusz 68 kg-os nők küzdelmében a második helyen végzett. A 23 éves, korábbi kadet világ- és Európa-bajnok több esztendei kihagyás után kezdte újra, és kevés választotta el attól, hogy rögtön felnőtt kontinensbajnok legyen.

A parakaratésoknál is kiemelkedő magyar sikerek születtek: az értelmileg akadályozottaknál megvédte Európa-bajnoki címét Kákosy Olívia, míg Csatári János és Szabó Alexandra bronzérmes lett.

A törökországi Eb-re 45 ország több mint ötszáz versenyzőjét nevezték.

Fotó: Magyar Karate Szakszövetség