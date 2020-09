Kalmár Zsolt két góllal segítette győzelemhez a Dunaszerdahelyt

„Együtt újra sikerülni fog!” - hangsúlyozta Orbán Viktor a Magyar Nemzet számára készített, a lap hétfői számában megjelenő írásában. Miután a vírus a politikai gondolkodás fórumait és színtereit megtizedelte, beszéd helyett marad az írás – fogalmazott a miniszterelnök az őszi politikai évadot köszöntő dolgozata bevezetőjében. Orbán Viktor szerint „libernyák” doktrína, beszédmód és stílusdiktátumok elleni lázadás medre szélesedik. A konzervatívok és a kereszténydemokraták számára a legnagyobb kihívást ma ismét a liberálisok jelentik, miközben folyamatos támadás alatt állnak legfontosabb értékeink, mint például a nemzet, a család és a vallási hagyományok – közölte a kormányfő. 1070 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 17 990 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, így az elhunytak száma 683 főre emelkedett, 4391-en már meggyógyultak. A legnagyobb tévhit, hogy a koronavírus nem létezik - hangsúlyozta híradónknak a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János közölte: a magyarországi számok is mutatják, egyre több ember betegszik meg, és kerül kórházba súlyos tünetekkel. Magyarországon nincs olyan intenzív terápiás szakvizsgával rendelkező ember, aki ne értene a lélegeztetőgépek kezeléséhez - közölte Madurka Ildikó aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos. Amennyiben valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns mintavételi pont valamelyikére, ha a jelentkező tünet- és panaszmentes – mondta Rétvári Bence államtitkár. A kormány új tájékoztató filmeket jelentet meg a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Ez emberi élet védelmét és az ország működőképességének biztosítását várják el a magyarok a kormánytól - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Bayer show című műsorában. Dömötör Csaba közölte: a nemzeti konzultációs ívet csaknem kétmillióan töltötték ki és küldték vissza, amelyből kiderül, az országot a koronavírus foglalkoztatja a leginkább. A kormány eddig elért családpolitikai eredményeinek megőrzése az elsődleges feladat a koronavírus-járványt kísérő világszintű gazdasági válságban - mondta Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszteri poszt jelöltje a Kossuth rádióban. A járvány okozta károk enyhítésére vonatkozó döntések lesznek a legfontosabb feladatai az őszi parlamenti ülésszaknak - mondta a KDNP frakcióvezetője a Kossuth rádióban. Simicskó István hangsúlyozta: jelenleg az emberéletek megóvása a legfontosabb. Budapestnek reagálni kell a járvány okozta váratlan helyzetre - jelentette ki a fővárosi Fidesz frakcióvezetője. Láng Zsolt Budapesti srácok című műsorunkban elmondta, megdöbbentő volt az a reakció, ahogy a városvezetés fogadta javaslatukat a közgyűlésen. A Fidesz-frakció egy 50 milliárd forintos fővárosi gazdasági mentőcsomag bevezetését kérte a Fővárosi Önkormányzattól. A közgyűlésen nem fogadták el a javaslatot, Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta: nincs erre forrás. Több színészhallgatót is megnyomorítottak oktatóik az SZFE-n - ezzel indokolta Császár Angela, hogy miért írta alá azt a nyílt levelet, amelyben 74 művész az intézmény átalakítását kéri. A színművészeti átalakítását szorgalmazza a Magyar Állami Operaház főigazgatója is. Ókovács Szilveszter a Hír Tv-nek azt mondta: semmiképpen sem jó, ha egy egyetem valamiféle monopóliumot képez. Magyarország az amerikai jelöltet, Donald Trump elnök kabinetfőnök-helyettesét, Chris Liddellt támogatja az OECD főtitkári pozíciójáért zajló versenyben - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hivatalos Facebook-oldalán. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke arra biztatja az erdélyi magyarokat, hogy ne csak szavazzanak, hanem válasszanak is a jövő vasárnap tartandó önkormányzati választásokon. A menekültügyi migrációs politika határozza meg Európa jövőjét, és reformjáról az év végéig megállapodásra kell jutniuk az Európai Unió tagországainak - mondta a német belügyminiszter. Már 30,6 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 955 ezer, a gyógyultaké pedig 20,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, így az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 175 ezret. A napi halálesetek számát tekintve Ukrajna már második az európai országok között. Csehországban 2046 új koronavírus-fertőzést mutattak ki, az aktív fertőzöttek száma ezzel megközelítette a 24 ezret. A fertőzésszám emelkedése ellenére egyre kevesebb intenzív kórházi ágyat tartanak fenn Németországban az új típusú koronavírus miatt súlyosan megbetegedő embereknek - írta a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung című német lap. A brit kormány kénytelen lenne a koronavírus-járvány megfékezését célzó szabályok további jelentős szigorítására, ha az emberek nem tartják magukat a jelenlegi előírásokhoz - mondta Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló Szputnyik V vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakaszára - jelentette be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Meghaladta az 5,3 milliót az igazolt fertőzöttek száma Indiában, ahol attól tartanak a szakemberek, hogy heteken belül több lesz az igazolt újkoronavírus-fertőzött, mint a legtöbb, 6,7 millió beteget számon tartó Egyesült Államokban. Tüntetésekkel tiltakozott a lakosság a madridi autonóm tartomány több zónájában a korlátozások ellen, amelyeket a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében rendelt el a térség vezetése. Olaszországban hét tartományban és több mint ezer önkormányzatban a járványhelyzet miatt két napon át zajló helyhatósági választást tartanak, amellyel egy időben népszavazást is folyik a parlament létszámcsökkentéséről. Ismét emberek tízezrei vonultak utcára a fehérorosz fővárosban Aljakszandr Lukasenka elnök lemondását követelve. A súlyos mérgezés gyanújával Németországba szállított Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus fényképet posztolt magáról az Instagramon a berlini Charité kórházból, és köszönetet mondott orvosainak, hogy megmentették. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy a jövő héten jelöl egy női bírót a szövetségi legfelsőbb bíróságba a minap elhunyt Ruth Bader Ginsburg helyére, és felszólította a republikánus többségű szenátust, hogy haladéktalanul szavazzon róla. Az amerikai kormány bejelentette, hogy visszaállított minden ENSZ-szankciót Iránnal szemben. Kudarc vár az Egyesült Államokra az Iránnal szembeni ENSZ-szankciók visszaállításának ügyében - jelentette ki az iszlám köztársaság elnöke. Ricint tartalmazott egy levél, amelyet a washingtoni Fehér Házba küldtek Kanadából, de szövetségi tisztségviselőknek sikerült ártalmatlanítaniuk, mielőtt bárkit megmérgezett volna. Hurrikán jellegű ciklon sújtott le Görögországra, három ember életét vesztette. 4,2-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot, a rengés epicentruma a közép-dalmáciai Gracacban volt. Mintegy háromszáz emberrel a fedélzetén zátonyra futott egy komp a Balti-tengeri Botteni-öbölben, az Aland-szigeteknél, mindenkit kimentettek - közölték a finn hatóságok. Ismét alagutat találtak a Bács-Kiskun megyei határszakaszon. A rendőrök terepkutatás során fedezték fel a szerb területről induló járatot, ami az ideiglenes biztonsági határzár alatt húzódik - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Újabb embert tartóztattak le a szeptember 12-én történt miskolci gyilkosság ügyében, amely kapcsán pénteken már letartóztattak egy férfit. A MÁV-Start és a Volánbusz hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot: azt már nem csak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azok állomási és megállóhelyi helyiségeiben is kötelező lesz viselni. Férfi vízilabda ob I: FTC-Telekom Waterpolo - BVSC-Zugló 13:9 Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC - Motherson Mosonmagyaróvári KC 27:31 A Budapest Honvéd hátrányból fordítva 7:1-re nyert a Tiszaújváros vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában. Mintegy 2100 szurkoló szeretné elkísérni a Bayern München labdarúgócsapatát Budapestre, a Sevilla elleni csütörtöki Európai Szuperkupa-mérkőzésre.