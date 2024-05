Kajak-kenu vk - Kettős magyar siker a királyszámban

A női kenu egyesek 500 méteres versenyében két magyar, két szegedi küzdött az érmekért és mindketten sikerrel is jártak. A héten még érettségiző Kiss Ágnes röviddel a rajt után az élre állt, és erőteljes húzásokkal féltávnál már másfél hajóhossznyi előnnyel vezetett. Bár ez a végéig némileg csökkent, a győzelméhez kétség sem férhetett, mögötte pedig klubtársa, Nagy Bianka ért be az ezüstérmes pozícióban.

A kenusok hasonló távú versenyében Adolf Balázsnak nem sikerült bejutnia a legjobbak közé, de így is volt magyar a döntőben Fejes Dániel személyében. A Honvéd 24 éves olimpikonja a középfutamban nagyon kihajtotta magát, a fináléban ez látszott is, mert nem tudott harcban lenni a riválisokkal, az utolsó, kilencedik helyen ért be. A számot a brazilok olimpiai bajnoka, Isaquias Guimaraes Queiroz nyerte.

"Nagyon örülök, hogy a mai napon ilyen szuper formát tudtam hozni, idén még nem eveztem egyszer sem 3:24-et. A tegnapi 500 méter után tudtam regenerálódni és a szélviszonyok is kedveztek nekem" - nyilatkozott az M4 Sportnak a győriek 26 éves kajakosa. - "Annak külön örülök, hogy lényegében mindenki itt volt, aki számít és tudtam egy nagyot csatázni. A végére azért én is elfáradtam, de ez nem csoda, mert az elmúlt hetekben kőkeményen edzettem."

Your browser does not support the video tag.