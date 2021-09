Kajak-kenu vb - Két arany és összesen hét magyar érem a szombati döntőkben

Megosztás itt:

A győzelmek a Kozák Danuta, Csipes Tamara duó (K-2 500 m) és Gazsó Alida Dóra (K-1 1000 m) nevéhez fűződtek. Kozák pályafutása 15., Csipes pedig kilencedik vb-elsőségét gyűjtötte be.

Kopasz Bálint címvédőként, olimpiai bajnokként második lett K-1 1000 méteren, a kajakos Lucz Anna pedig duplázott, előbb Kiss Blankával párosban, majd egyesben is ezüstérmet szerzett 200 méteren. Kellemes meglepetést okozott a kenus Adolf Balázs és a Noé Bálint, Kulifai Tamás kajak kettes is, mindkét egység harmadikként ért be 1000 méteren.

A többi döntőt a vasárnapi zárónapon rendezik.

MTI