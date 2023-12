Kabát Péter szerint nehéz feladat vár a magyar válogatottra

Megosztás itt:

Rendesen belehúztunk, jobban örültem volna, ha a C csoportba kerültünk volna Anglia mellé, de tudjuk, hogy egy sorsolás nem kívánságműsor. Nehéz feladat, de ezt kell megoldani. Örülök, hogy nem a nyitómeccset játsszuk a házigazda németekkel. A skótok is egyre erősebbek, és Svájc örök mumus, amely ellen senki sem mehet biztosra. Optimista vagyok a továbbjutást illetően, mert nagyon jó csapatunk van, jó a szakmai stáb, és a szurkolók biztos nagy számban lesznek jelen, köztük én is. Remélem, továbbjutunk!

– fogalmazott Kabát Péter a Ripostnak.