Jótékony célokért is futottak az ajkai félmaratonon

Félmaraton futóversenyt szerveztek Ajkán. A rendezvényt az tette különlegessé, hogy jótékony célokat is szolgált. A nevezési díjak egy részét felajánlották egy sérült felnőtteket gondozó alapítványnak azért, hogy értelmi sérültek és autisták számára biztonsággal használható szabadtéri sportparkot alakítsanak ki.

7, 14 és 21 km-es távra is lehetett nevezni az idei Liget Félmaratonon. Az ajkai rendezvényen nem csak futni, hanem jótékonykodni is lehetett. Egy olyan felnőtt játszótérre gyűjtöttek pénzt, amit a fogyatékkal élők is biztonságosan használhatnak.

„Mindenki számára fontos az, hogy tudjon mozogni, tudjon sportolni. Az, hogy a sérült emberek ezzel tudjanak foglalkozni. Az meg még kiemelten fontosabb, mint az egészséges embereknél, és a sport egy olyan kitörési lehetőség nekik is, amivel eredményeket tudnak elérni, és ez az egyéni motivációban is nagyon sokat jelent, az életminőség is akár meg tud változni ettől” – mondta Péntek Zoltán, a TovaFutók Sportegyesület ügyvezetője.

A félmaratonra olyanok is beneveztek, akik személyesen is érintettek az adománygyűjtésben.

„Imádok a természetben futni, hegyekben, és imádok barátokkal együtt, tehát szervezek olyat, hogy Kápolnától elmegyünk gyönyörű erdőbe, ott erdő részeibe, forrásokhoz, kilátókhoz. Nekem a futás az örömet jelenti, a szabadságot, és mivel van egy fogyatékos, autista fiam, nekem ez feltöltődést jelent, erőt ad” – nyilatkozta Papp Ferenc.

A futóversenyen több mint háromszázan indultak. A félmaratoni távot teljesítők nevezési díjaiból 100-100 forintot ajánlottak fel a Molnár Gábor Alapítvány javára, de egész nap lehetett egyénileg is adakozni.