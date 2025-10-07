Nevét örökre beírta a sporttörténelembe – most nagy döntést hozott a spanyolok egyik legendája

Megosztás itt:

"Eljött az ideje, hogy lezárjak egy jelentős szakaszt az életemben. Úgy döntöttem, hogy a szezon végén befejezem profi pályafutásomat" - írta közösségi oldalán a 93-szoros válogatott, 36 éves balhátvéd.

Alba korábban a Valencia és az FC Barcelona játékosa volt, jelenleg pedig az észak-amerikai profiligában szereplő Inter Miamit erősíti.

Az Európa-bajnokságot, a Nemzetek Ligáját, a Bajnokok Ligáját és a klubvilágbajnokságot egy-egy alkalommal, a spanyol bajnokságot hatszor, a Király Kupát ötször nyerte meg. Három-három világ- és Európa-bajnokságon lépett pályára.

Fotó: Shutterstock