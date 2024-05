Jó formában győztek Luxemburgban női röplabdásaink

Az olasz szakember kezdőcsapatában ezúttal olyan röplabdázók kaptak helyet, akik egy hete kevesebbet játszottak - mindez azt jelentette, hogy a hat pályán lévő magyar játékosból négyen is U20-as korosztályúak voltak. Éppen ezért nem is volt meglepő, hogy Tóth Sáráék lassan lendültek játékba: a nyitószett elején egy ideig a feröeriek vezettek, de 15-14-nél is csak minimális volt a magyar előny. Ezt követően azonban elsősorban a hatékonyan támadó, rutinos Kiss Gréta vezérletével ritmust váltott a válogatott, amely végül simán került előnybe.

