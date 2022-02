Jászapáti Petra: Örömkorcsolyázás lesz a világbajnokságon

Megosztás itt:

A 23 éves versenyző hétfőn az M4 Sport Sporthíradó című műsorában úgy nyilatkozott, egyelőre nem tudnak róla, hogy esetleg eltörölnék a vb-t, ők mindannyian úgy készülnek, hogy rajthoz kell állniuk Kanadában. "A csapat nagy része minden edzésen ott van, a legjobb tudásunk szerint igyekszünk felkészülni, egyfajta örömkorcsolyázásra lesz ott lehetőségünk a szezon végén" - fogalmazott Jászapáti, aki Pekingben egyéniben 500 méteren 7., 1000 méteren pedig 8. lett. "Az elmúlt évek során megtanultunk versenyezni a vegyes váltóban is, én most sokkal biztonságosabbnak érzem ezt a számot, mint három-négy évvel ezelőtt, amikor bevezették" - jelentette ki a gyorskorcsolyázó, és hozzátette, ez a szám sokkal kiszámíthatatlanabb, mint bármelyik másik. "Nem gondoltam volna, hogy érmet szerzek az olimpián, de erre a vegyes váltó lehetőséget adott nekem. Ugyanakkor az egyéniben elért eredményeimre is büszke vagyok" - mondta Jászapáti.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók a februári téli olimpián három érmet szereztek: Liu Shaoang 500 méteren győzött - ezzel ő lett az első magyar egyéni téli olimpiai bajnok -, 1000 méteren harmadikként zárt, akárcsak a vegyes váltóban Jászapátival, Kónya Zsófiával, Liu Shaolinnal és Krueger John-Henryvel. Ezen kívül 1500 méteren Liu Shaoang negyedik, bátyja, Liu Shaolin pedig hatodik volt, ahogy a címvédőként induló férfi váltó is.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

MTI

