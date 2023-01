Jászapáti Petra Eb-bronzérmes 1000 méteren

Megosztás itt:

A 24 éves szegedi versenyző eleinte hátul helyezkedett az ötfős fináléban, de a szám vb-bronzérmese, a holland Xandra Velzeboer összeakadt a német Anna Seidellel, s utóbbi húzta a rövidebbet, mert elesett. A hajrában a papírformának megfelelően a női mezőnyben egyeduralkodónak számító, 500 és 1500 méteren is győztes Suzanne Schulting vezetett honfitársa előtt, de nyomukban volt Hanne Desmet és Jászapáti is. A belga versenyző az utolsó körben a hosszanti egyenesben belülről kigyorsított, és bravúrosan a két holland elé fűzte be magát az utolsó kanyarban, a parádés előzése pedig aranyat ért számára. Schulting 2019 óta először kapott ki egyéni számban az Eb-ken.

A magyar versenyző remekül gyorsított ki az utolsó kanyarból, így célfotó döntött volna közte és Velzeboer között, csakhogy erre nem volt szükség, mert a zsűri a holland váltóval olimpiai bajnok sportolót kizárta a Seidellel történt összeakadása miatt. A vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Jászapáti Petra a női stafétával nyert két-két ezüst- és bronzérem után először állhatott dobogóra egyéni számban kontinensviadalon.

A magyarok legutóbb a 2019-es Eb-n szereztek érmet a női mezőnyben, akkor a váltó zárt harmadikként, egyéniben pedig ezt megelőzően öt évvel ezelőtt Bácskai Sára Luca volt bronzérmes 1500 méteren.

A kisdöntőben a szombati bukása után nyaksérüléssel versenyző Somodi Maja volt érdekelt, aki féltávnál egy ritmusváltással az egész mezőnyt körbekorcsolyázva élre állt iramot diktálni. A hajrában holland és az olasz riválisa megelőzte, így harmadik lett a 18 esztendős magyar tehetség, ami összesítésben nyolcadik helyet ért a számára. A negyeddöntőben kiesett Kónya Zsófia 15. lett.

A férfiaknál Hanne Desmet testvére, Stijn Desmet diadalmaskodott. A kisdöntőben Tiborcz Dániel eleinte vezetett is, majd apránként visszacsúszott, s végül egyetlen riválisát megelőzve, negyedikként ért célba, amivel összesítésben nyolcadik lett. A negyeddöntőben búcsúzott Nógrádi Bence a 13., Varnyú Alex pedig a 14. helyen zárt.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor