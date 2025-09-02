Itt a döntés Szoboszlai Dominikról az angolok legendájától

Megosztás itt:

A tizenegyet rendszeresen az angol válogatott legendás támadója, Alan Shearer állítja össze. A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként szerepelt Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

"Már a győztes gólja előtt is egészen kiválóan futballozott a jobbhátvéd pozíciójában. David Raya legyőzéséhez valami különlegesre van szükség, és Szoboszlai szabadrúgása az volt"

- írta értékelésében Shearer.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel vezeti az angol bajnokságot.

Fotó: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. MTI/EPA/Adam Vaughan