Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal

A szlovéniai Muraszombaton rendezett összecsapáson Szélesi Zoltán együttese már a hetedik percben hátrányba került, azonban az első félidő hajrájában Tobuly Máté büntetőjével egyenlített, a 60. percben Molnár Ádin találatával pedig fordított is.

A fordulatos második félidőben a rivális negyedórával később egyenlített, Fenyő Noah révén azonban újra a magyarok kerültek előnybe. Ekkor azonban még nem volt vége, a csoport favoritjának számító ukránoknak ismét sikerült egyenlíteniük.

A magyaroknak két fordulót követően két pontjuk van, mivel szeptember elején Litvániában a 92. percben kapott góllal 1-1-es döntetlennel kezdték a sorozatot.

Az albán-szerb közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságot 2027-ben rendezik meg, a két házigazda mellett a selejtező kilenc csoportgyőztese és a legjobb második egyenes ágon kvalifikálja magát a tornára. A fennmaradó négy helyre a további nyolc csoportmásodik pótselejtezőn küzd meg egymással a részvételért.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock