Ismét pozitív lett Paul Pogba doppingtesztje, évekre eltilthatják

A 2018-ban világbajnok Pogbát augusztus 20-án, csapata, a Juventus Udinese elleni bajnoki mérkőzésén ellenőrizték, és a mintájában szintetikus tesztoszteront mutattak ki. Az olasz doppingellenes ügynökség szeptember elején jelentette be, hogy a középpályás játékjogát azonnali hatállyal, ideiglenesen felfüggesztette, és ha a B-próba is igazolja a tiltott szer használatát, akkor akár négyéves eltiltást is kaphat a labdarúgó - írta meg a Nemzeti Sport.

Ez most megtörtént, így az illetékes hatóságok várhatóan négy évre fogják eltiltani a 30 éves középpályást. A francia lap hozzáteszi, hogy a vizsgálatok a továbbiakban a tiltott szer forrását próbálják feltárni – amennyiben Pogba képes bizonyítani, hogy tudtán és akaratán kívül került szintetikus tesztoszteron a testébe, úgy az eltiltás a felére csökkenhet, de akár néhány hónapos eltiltással is megúszhatja az ügyet, ha bizonyítani tudja, hogy a szer a versenyidőszakon kívül került a szervezetébe, s nem volt hatással a teljesítményére.

Nyitókép: BBC/Getty Images