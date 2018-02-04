2018. február 4.,
vasárnap, Ráhel, Csenge napja

Irány a szuperdöntő

Hír TV

2018. február 4., vasárnap 15:34

Második helyen zárt csoportjában a magyar női vízilabda-válogatott az Európa Kupán, görögországi selejtezőjében.

Bíró Attila együttese az izraeli, az olasz, valamint a német együttest is legyőzte, míg a házigazdától kikapott.

Az ötösből az első három, vagyis a görög, a magyar, valamint az olasz válogatott jutott be a hatcsapatos szuperdöntőbe, amire márciusban kerül sor.

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vizilabdaEurópa KupaBíró Attila

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