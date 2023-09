Ingebrigtsen megdöntötte a 2000 méter világcsúcsát

Megosztás itt:

A norvég atléta 4:43.13 perccel ért célba - három iramfutó felvezetésével -, ezzel Hisam el-Gerúzs 24 éves, 4:44.79 perces rekordját adta át a múltnak. A legendás marokkói középtávfutó 1999. szeptember 7-én, Berlinben érte el azt az időt, melyet mostanáig nem sikerült megjavítani.

Ingebrigtsen, aki a budapesti vb-n 5000 méteren győzött, 1500-on második lett, két mérföldön, illetve fedett pályán 1500 méteren már világcsúcstartó volt.

Az esélyeknek megfelelőn magabiztosan nyerte a rúdugrást Armand Duplantis, aki a budapesti vb után a belgiumi viadalon is 6,10-zel győzött. Tavaly ugyanezen a viadalon kikapott a svéd klasszis, már csak ezért is motiváltan versenyzett. A végén 6,23-on is próbálkozott, de saját világcsúcsa megdöntése nem jött össze neki, bár az utolsó kísérlete biztató volt.

🇳🇴Jakob Ingebrigtsen clocks 4:43.13 in the 2000m to smash Hicham El Guerrouj's 24-year-old world record. #DiamondLeaguepic.twitter.com/YqVRiCsODy — Alkass Digital (@alkass_digital) September 8, 2023

A nőknél az ötszörös olimpiai bajnok jamaicai Elaine Thompson-Herah sima győzelmet aratott 100 méteren, akárcsak honfitársa, a Budapesten világbajnok Shericka Jackson 200-on. A holland Femke Bol - aki a magyar fővárosban ugyancsak győzött - megőrizte veretlenségét 400 gáton a Gyémánt Ligában. Gerelyhajításban az idei év legjobbjával, 67,38 méterrel győzött a két hete szintén vb-aranyérmes Kitagucsi Haruka.

A Gyémánt Liga fináléját jövő hétvégén rendezik Eugene-ben.

BORÍTÓKÉP: Jakob Ingebrigtsen Facebook-oldala