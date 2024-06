Íme a kezdőcsapat, ahogy Rossi mester összeállította a svájciak ellen pályára lépő magyarokat

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető döntése értelmében - ahogy a 2021-es kontinensviadalon is - Gulácsi Péter áll majd a kapuban. Előtte a várakozásoknak megfelelően Lang Ádám és Willi Orbán tagja a védelemnek, melynek bal oldalán az a Szalai Attila játszhat, aki jószerivel az egész idényben alig szerepelt klubjaiban, a Hoffenheimben és a Freiburgban, azaz személyében a tapasztalatot és az összeszokottságot részesítette előnyben Rossi.

Your browser does not support the video tag.