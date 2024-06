Imádják Szoboszlaiékat a bajor kisváros lakói

Már hatvan perccel a 18 órára kiírt tréning kezdete előtt megtelt a 6500 lakosú település pályája, ahova 600 szerencsés léphetett be, a helyiek 450 jegyet kaptak, 150-et pedig a magyar szövetség osztott szét. Nagyon sokan - még a németek is - magyar mezben, sállal a nyakukban vagy sapkában érkeztek kortól, nemtől függetlenül. Amolyan falunapi fesztiválhangulat lengte körül az eseményt, amelyen közvetlenül a játéktér mellett sült krumplit és frissen sült bajor kolbászt árultak három, illetve négy euróért. A sör pedig egyenesen a hetedosztályú klub tőszomszédságában lévő sörfőzdéből érkezett.

