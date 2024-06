Ilyen eséllyel indulnak szomszédaink a németországi foci-Eb-n

Megosztás itt:

Utolsóként a pótselejtező B ágát márciusban megnyerő Ukrajna csatlakozott az Eb-mezőnyhöz a Magyarországgal szomszédos országok közül, a korábbi Fradi-edző, Szergej Rebrov által irányított válogatott sikeres kvalifikációjával pedig különleges együttállás jött létre: a hazánkkal határos államok közül valamennyi kivívta a kijutást a németországi Európa-bajnokságra.

Önbizalomtól duzzadva várhatják a tornát

A hat kelet-közép-európai szomszédunk közül elsőként Ausztria ért célba. A selejtezőben a belgák mögött egy ponttal lemaradó osztrákok az F csoport második helyezettjeként szereztek indulási jogot az idei viadalra, amely történetük negyedik Eb-részvétele lesz. Ausztria 2008-ban társrendezőként vett részt az Európa-bajnokságon, ám a csoportkörben ragadt, csakúgy, mint 2016-ban, amikor már a pályán elért eredményeinek köszönhette kijutását. Ki ne emlékezne vissza szívesen a nyolc évvel ezelőtt történtekre, amikor az Eb-re 44 év után visszatért Magyarország éppen a 2-0-s osztrák-veréssel mutatkozott be?

Az osztrákok a világjárvány miatt 2020-ról 2021-re halasztott legutóbbi tornára is eljutottak, sőt, egészen a nyolcaddöntőig meneteltek. Ausztria most önbizalomtól duzzadva várhatja a tornát, a korábbi RB Leipzig-edző és Manchester United-menedzser, Ralf Ragnick irányításával ugyanis 2022 novembere óta mindössze egyszer, a belgáktól kapott ki. Ausztria a legutóbbi hat meccsét megnyerte, pedig legnagyobb sztárja, David Alaba sérülés miatt nem tagja a keretnek. A letámadásra és bátor, kezdeményező játékra épülő futball a franciákat, lengyeleket és hollandokat is felvonultató D csoportban is sokat érhet.

