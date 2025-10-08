Keresés

2025. 10. 08. Szerda Koppány napja
Sport

Így tiszteleg majd a magyar válogatott Mezey György emléke előtt

2025. október 08., szerda 15:32 | MTI
gyász magyar labdarúgó-válogatott Mezey György karszalag

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai fekete karszalagot viselnek majd szombaton az örmények elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

  • Így tiszteleg majd a magyar válogatott Mezey György emléke előtt

"Találkoztam néhány alkalommal Mezey Györggyel, beszélgettünk a futballról, de mély kapcsolatot nem ápoltunk egymással" - mondta Marco Rossi szövetségi kapitány az elődjéről.

"Minden magyar labdarúgást kedvelő szurkoló, köztük én is, pontosan tisztában van vele, ki is volt Mezey György. Szomorú, ha valaki meghal, amit mindig nehéz kommentálni, de szeretném kifejezni a tiszteletemet iránta.

Mindenki tudja, hogy legutóbb az ő irányításával jutott ki a válogatott a vb-re, még 1986-ban. De nemcsak emiatt tisztelik, hanem azért is, amit elért a pályafutása során".

Rossi azt is bejelentette, hogy a nemzeti együttes szombaton fekete karszalagot visel majd az örmények elleni vb-selejtezőn, mert ezzel is szeretnék kifejezni azt a tiszteletet, amit Mezey György megérdemel.

A válogatottat két ciklusban 35 meccsen irányító Mezey György szerda hajnalban, 84 éves korában hunyt el.

Fotó: Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya - közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2025. október 8-án. A felvétel 2010. augusztus 8-án készült Székesfehérváron. MTI/Földi Imre

