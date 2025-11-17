Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

2025. november 17., hétfő 06:39 | Magyar Nemzet
vb-selejtező Írország Heimir Hallgrímsson Magyarország-Írország futball mérkőzés

Heimir Hallgrímsson és Írország még reménykedhet. Miután az írek Troy Parrott mesterhármasával 3-2-re nyertek a magyar válogatott ellen, készülhetnek a március vb-pótselejtezőre. Az izlandi edző elismerte, hogy a mérkőzés nagy részében a magyar válogatott játszott jobban, ugyanakkor Hallgrímsson felhívta a figyelmet arra is, hogy szerinte mit rontott el Marco Rossi csapata.

  • Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

A cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Marco Rossi az írek elleni drámai vereség után úgy fogalmazott: nem ezt érdemeltük. A magyar válogatott lényegében a teljes meccs alatt vb-pótselejtezőre állt, egészen a 96. percig, amikor Troy Parrott harmadszor is betalált. Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott izlandi szövetségi kapitánya is elismerte: a mérkőzés jelentős részében Magyarország játszott jobban. Hallgrímsson szerint a magyar válogatott abban hibázott, hogy a játék helyett elkezdett az időhúzásra koncentrálni.

A magyarok ma jobban játszottak a meccs nagy részében, mi küzdöttünk, szenvedtünk, de a végén a kockázatvállalásunkat siker koronázta – ismerte el a lefújás után az izlandi szakember. Hallgrímsson és Rossi a két csapat dublini, 2-2-re végződött meccse után szópárbajba keveredett, s az írek szövetségi kapitánya akkor is azt emelte ki, hogy a magyar válogatott már az első félidőben húzta az időt, de ezzel semmit sem tudott kezdeni a játékvezető. Hallgrímsson most is hasonló hibát látott a magyaroknál.

A mai meccset ijedten kezdtük, szögleteket ajándékoztunk a magyaroknak. A szünetben is azt mondtam a fiúknak, nincs vesztenivalónk. A magyar válogatott a második félidőben – vesztére – húzta az időt – fogalmazott Hallgrímsson.

A dublini mérkőzésen valóban szembeötlő volt a magyar időhúzás, amire részben magyarázat, hogy ott a második félidő jelentős részében emberhátrányban játszottunk. Budapesten nem volt piros lap, s az időhúzás sem volt annyira látványos, még ha Varga Barnabás a hosszabbításban, de még 2-2-nél kapott is egy sárgát a labda elrúgásáért.

Az viszont biztos: a magyar válogatott mindkétszer előnyben volt, s mindkétszer a hosszabbításban kapta a sorsdöntő gólt. Ha csak az egyik helyszínen van ráadásbeli dráma, az nem lett volna elég az íreknek, így viszont ők készülhetnek a pótselejtezőre.

Fotó: MTI

További híreink

Ismeri az emberi elme trükkjeit? – Kvíz hétköznapi pszichológiai jelenségekről

Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó

Sydney Van den Bosch követői kiakadtak: így hívja a pár napos kisbabáját

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Leszakad az ég: ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást

Szoboszlai Dominik öt szót mondott: igazságtalan a futball

Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben + videó

Erling Haalandék Milánóban is könnyedén nyertek, és kijutottak a vb-re

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

További híreink

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

Deák Dániel: Szellősen álltak Magyar Péter rendezvényén Győrben

Orbán Viktor a holnapi magyar-ír mérkőzés kapcsán sem tagadta meg futball iránti rajongását

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó
2
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
3
Durva kijelentést tett Cseh Katalin + videó
4
A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó
5
Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben + videó
6
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
7
Felmérés: a magyarok elsöprő többsége az egykulcsos családi adózást támogatja + videó
8
Brutális ámokfutás Üllőtől Pusztavacsig – fegyveres rablót fogtak el a rendőrök
9
Fájó vereséget szenvedett a magyar válogatott
10
5 milliárd dollárra is perelheti a BBC-t az amerikai elnök félrevezethető információ terjesztése miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Fájó vereséget szenvedett a magyar válogatott

Fájó vereséget szenvedett a magyar válogatott

 A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban, a 96. percben kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!