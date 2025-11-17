Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

Megosztás itt:

Marco Rossi az írek elleni drámai vereség után úgy fogalmazott: nem ezt érdemeltük. A magyar válogatott lényegében a teljes meccs alatt vb-pótselejtezőre állt, egészen a 96. percig, amikor Troy Parrott harmadszor is betalált. Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott izlandi szövetségi kapitánya is elismerte: a mérkőzés jelentős részében Magyarország játszott jobban. Hallgrímsson szerint a magyar válogatott abban hibázott, hogy a játék helyett elkezdett az időhúzásra koncentrálni.

A magyarok ma jobban játszottak a meccs nagy részében, mi küzdöttünk, szenvedtünk, de a végén a kockázatvállalásunkat siker koronázta – ismerte el a lefújás után az izlandi szakember. Hallgrímsson és Rossi a két csapat dublini, 2-2-re végződött meccse után szópárbajba keveredett, s az írek szövetségi kapitánya akkor is azt emelte ki, hogy a magyar válogatott már az első félidőben húzta az időt, de ezzel semmit sem tudott kezdeni a játékvezető. Hallgrímsson most is hasonló hibát látott a magyaroknál.

A mai meccset ijedten kezdtük, szögleteket ajándékoztunk a magyaroknak. A szünetben is azt mondtam a fiúknak, nincs vesztenivalónk. A magyar válogatott a második félidőben – vesztére – húzta az időt – fogalmazott Hallgrímsson.

A dublini mérkőzésen valóban szembeötlő volt a magyar időhúzás, amire részben magyarázat, hogy ott a második félidő jelentős részében emberhátrányban játszottunk. Budapesten nem volt piros lap, s az időhúzás sem volt annyira látványos, még ha Varga Barnabás a hosszabbításban, de még 2-2-nél kapott is egy sárgát a labda elrúgásáért.

Az viszont biztos: a magyar válogatott mindkétszer előnyben volt, s mindkétszer a hosszabbításban kapta a sorsdöntő gólt. Ha csak az egyik helyszínen van ráadásbeli dráma, az nem lett volna elég az íreknek, így viszont ők készülhetnek a pótselejtezőre.

Fotó: MTI