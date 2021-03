Így készül a válogatott a lengyelek ellen

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával tárgyalt a koronavírus-járvány miatti szabályokról Orbán Viktor miniszterelnök. Amíg minden 65 év fölötti, oltásra regisztrált honfitársunkat nem oltottuk be, addig az újraindítást nem kezdhetjük meg, hiszen ők közvetlen életveszélyben vannak - közölte Facebook-oldalán a kormányfő. 5481 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 586 123-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 252 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 703 főre emelkedett. Elemi erővel tombol a járvány Magyarországon és Európa-szerte, aminek a brit vírusvariáns az oka - mondta az országos tiszti főorvos. Több mint 160 ezer adag Pfizer-BionTech-oltóanyag érkezett kedden Magyarországra, ezzel a két vállalat által fejlesztett koronavírus-vakcinából Magyarországra szállított dózisok száma meghaladta az 1,2 milliót. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 millió 636 ezer embert beoltottak, ebből 482 ezren már a második adagot is megkapták. Magyarország Európa egyik leggyorsabb oltási sebességét diktálja - közölte az országos oltási munkacsoport vezetője. György István hozzátette: a következő egy hétben mintegy 215 ezer regisztrált idős ember kap védőoltást, ha közülük mindenki beoltatja magát, aki erre lehetőséget kap. Eddig csaknem 37 ezer doboz favipiravirt írtak fel a háziorvosok, amelyből 33 ezer dobozt már ki is adtak a gyógyszertárakban - közölte a koronavirus.gov.hu. A területileg illetékes kórházak szakmai irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők a veszélyhelyzet idejére - tájékoztatott a Koronavírus Sajtóközpont. Azt írták: erre a hatékonyabb egészségügyi védekezés, a betegellátás és az egészségügyi dolgozók kiegyensúlyozottabb terhelése, és a védőoltási program végrehajtásának biztosítása érdekében van szükség. A járvány elleni védekezési alapból és a gazdaságvédelmi célú keretekből összesen 1127 milliárd forint plusz forrást csoportosított át tavaly a kormány az egészségügynek a költségvetési törvényben tervezetten felül - közölte a Pénzügyminisztérium. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, és a kamatfolyosó sem változott. A kamatkondíciók változatlan szinten történő tartása azt jelenti, hogy a kedvező finanszírozási helyzetet továbbra is fenntartjuk - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A következő hónapokban az inflációs bizonytalanság lehet a legnagyobb kihívás, nyárig átmeneti kiugrások is előfordulhatnak - írta az MNB monetáris tanácsa. A kormány 4,6 milliárd forintot biztosít a 2-es metró és a gödöllői HÉV Örs vezér téri összekötésének, valamint a HÉV-vonal korszerűsítésének kiviteli terveire - jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a francia Veolia cég Antoine Frérot elnök-vezérigazgató által vezetett delegációját. A visegrádi országok együttműködésében érték és érdek egyszerre jelenik meg - emelte ki Novák Katalin, a Fidesz nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke. Egyértelműen Brüsszelt terheli a felelősség a vakcinabeszerzés akadozása miatt - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebookon közzétett videójában. A központi uniós vakcinabeszerzés nem hatékony, csak erős nemzetállamok képesek megoldani a válsághelyzetet - írta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Magyarország a NATO elkötelezett és szolidáris tagjaként nem akar új hidegháborút, nem akar új ellenségeskedést sem Kelet és Nyugat között - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Az Egyesült Államoknak fontos Közép-Európa, számos politikai és gazdasági kérdésben szoros együttműködés várható a kölcsönös érdekek alapján Közép-Európa és az Egyesült Államok között - mondta Szijjártó Péter. Joe Biden amerikai elnök is csatlakozik az európai uniós tagországok vezetőinek csütörtökön kezdődő, kétnapos, videókapcsolaton keresztül tartandó értekezletéhez. Létrejött a Felvidéken a megegyezés az egységes magyar érdekképviselet létrehozásáról, az új párt a Szövetség - Magyarok, nemzetiségek, régiók nevet viseli majd - jelentették be az új politikai tömörülést létrehozó pártok. A világon 123,6 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 70,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Bukarest után Kolozsváron is hat ezrelék fölé emelkedett kedden a fertőzöttségi ráta, de a prefektus szerint egyelőre nincsen szó arról, hogy vesztegzár alá helyezzék a várost. Egymillió dózis vakcina kiszállítását rendelte el a járványért felelős kormánybiztos Olaszországban, miután több tartomány vakcina-utánpótlás nélkül maradt. Franciaországban felgyorsítják és kiszélesítik a koronavírus elleni oltási kampányt: szombattól már a legalább 70 évesek is jelentkezhetnek oltásra, a tanárok pedig bekerülnek a prioritást élvező foglalkozási körben dolgozók közé. Megkapta a Covid-19 elleni védőoltást Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Nagy-Britannia most már úton van szabadságának visszaszerzése felé - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök a nagy-britanniai koronavírus-járvány folyamatos visszavonulását jelző számokra utalva. A koronavírus-járvány miatt az egymás utáni második évben hívők nélkül zajlik majd a húsvét a Vatikánban, a nagypénteki esti keresztutat tavalyhoz hasonlóan a Colosseum helyett a Szent Péter téren tartják meg. A Benjámin Netanjahu miniszterelnököt támogató tömb Naftali Bennet pártjával együtt minden tévécsatorna exit poll felmérése szerint megszerezte a képviselői helyek többségét az izraeli választáson, a kneszet százhúsz helyéből 61-et. Jogerősen felmentette az erős felindulásban elkövetett emberölés vádja alól a Szegedi Ítélőtábla kedden azt az asszonyt, aki menekülés közben autóval elgázolta a korábban őt bántalmazó férjét. Operatív törzs: ötszázan szegték meg a maszkviselési szabályokat hétfőn. A látogatók magas száma miatt a Hegyvidéki Önkormányzat arra hívja fel a Normafán kirándulni vágyókat, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett maszkviselési és a távolságtartási szabályokat ott is tartsák be. Felix Brych, a 21. század, illetve az elmúlt évtized legjobb játékvezetőjének egyaránt megválasztott német bíró dirigálja a csütörtöki Magyarország-Lengyelország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzést a Puskás Arénában. A hatodik helyen végzett a Szász-Kovács Emese, Kun Anna, Muhari Eszter, Büki Lili összeállítású csapat a párbajtőrözők kazanyi világkupaversenyén. Babos Tímea búcsúzott a selejtező második fordulójában a miami keménypályás tenisztorna női versenyében. Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Egis Körmend 95:79 Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves (romániai)-DEAC 1:0; FTC-Telekom - Sport Club Csíkszereda (romániai) 3:1