Így készül a darts-világbajnokságra Kovács Patrik

"A teher nyomja őt, ne engem. Abban a közegben bármi megtörténhet" - jelentette ki a szerdai sajtótájékoztatón az ózdi játékos, aki a Hungarian Darts Super League megnyerésével jutott ki a vb-re.

A 29 éves dartsos beszélt arról is, hogy a hétfői sorsolás kifejezetten izgalmas volt számára, ugyanis

amikor a 128 induló nevét felsorolták, az övé hangzott el utoljára.

Első fordulós ellenfelével, a világranglistán 42. helyen álló angol versenyzővel kapcsolatban azt emelte ki, hogy még nem játszott ellene, viszont szerepeltek már több tornán együtt és ismeri a játékát.

"Érdemben a felkészülést két-három hete tudtam elkezdeni és ugyanennyi idő van még hátra, amire szükségem is lesz"

- összegzett Kovács, aki családjával két nappal a meccse előtt utazik majd a brit fővárosba. A szervező PDC szerda délután közölte a menetrendet, amely szerint a magyar játékos december 18-án, csütörtökön, a közép-európai idő szerint 13.30 órakor kezdődő program első meccsét vívja.

A Kovács-Rydz mérkőzés győztesére a második fordulóban - a legjobb 64 között - a Daryl Gurney-Beau Greaves összecsapás továbbjutója vár majd a legendás Alexandra Palace-ben.

A világbajnokságnak 17 év után lesz ismét magyar indulója. Kovács Patrik előtt legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, aki az első fordulóban kikapott a holland Vincent van der Voorttól.

A torna összdíjazása a tavalyi évhez képest megduplázódott és ötmillió fontra emelkedett, ebből a győztes egymilliót (430 millió forintot) kap, míg ez első fordulóban búcsúzók fejenként 15 ezer fonttal (6,5 millió forinttal) gazdagodnak.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/patriktheplaner