Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 17. Vasárnap Jácint napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után

2025. augusztus 17., vasárnap 09:29 | MTI
Ferencváros Puskás Akadémia értékelés

A Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsolt szerint kulcsfontosságú volt, hogy csapata átdolgozta a középpályás védekezését a címvédő Ferencváros otthonában szombaton 2-1-re megnyert mérkőzésen a labdarúgó Fizz Ligában.

  • Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után

A felvidéki szakember a találkozó után az M4 Sportnak arról beszélt, a Groupama Arénában minden együttesre nagy nyomás helyeződik, de sikerült ennek ellenállniuk, a második félidőre pedig az átdolgozás után feljavult együttese védekezése a középpályán.

"A második ütemben érkező hazai játékosok sokszor kerültek gólhelyzetbe, de az első félidőben Szappanos a bravúrjaival megtartotta a csapatot" - dicsérte a több nagy védést bemutató hálóőrt a tréner.

Hornyák hozzátette, a nehéz első negyedóra után egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán, összességében pedig úgy érzi, együttese megérdemelten nyert.

"Az elején sokat hibáztunk a védekezésnél, de kulcsemberek távoztak a nyáron, két-három poszton még keressük magunkat. Van olyan, aki sose nyert ebben a stadionban, így én örülök és nagy dolognak tartom, hogy győzni tudtunk" - zárta a szakember, akinek együttese jelenleg az első helyen áll a tabellán.

Robbie Keane azt emelte ki, hogy az első 15 perc után lehetett volna akár 3-0 is az állás a Ferencvárosnak, s ezen a szinten ki kell használni a helyzeteiket.

"A tizenhatoson belül sokat hibáztunk, a sajátunkban túlságosan szabadon hagytuk az ellenfél játékosait. Azt gondolom, hogy a sok változtatás ellenére is mi voltunk a jobb csapat, az eredmény mégis ez lett" - fogalmazott az ír tréner, aki tíz helyen változtatott legutóbbi kezdőcsapatán.

A vezetőedző elmondta, a találkozó után azt kérte a játékosaitól, hogy a másnapi edzésre ne lehajtott fejjel érkezzenek, mert a játékukkal nem volt probléma, ráadásul kedden újra fontos mérkőzés vár rájuk az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában.

"Lehet, hogy még nem nyertem a Puskás Akadémia ellen, de legutóbb mi lettünk a bajnokok. Bármikor ezt választanám" - válaszolta arra a felvetésre Keane, miszerint ez volt a harmadik összecsapása a felcsútiak ellen, s egy döntetlen mellett már két vereség a mérlege.

Fotó: Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője és Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 16-án. MTI/Purger Tamás

További híreink

Amit a tévégyártók sosem mondanának el, pedig nem árt tudni – szerelő árulta el az igazságot

Nagyot nyert a Világjátékokon Törőcsik Zsófia

Egy nagy házban égető szükség van a Parkside újdonságára, a Lidlben most jó áron kapható

Kényszersorozás Ukrajnában: a férfi ereje meglepte a tobrozókat

Michael Jackson fia kitálalt: ezért takarták le a fejüket gyerekkorukban

Keane keményen reagált a Fradi vereségére, Hornyák még bele is rúgott az FTC-be

Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme

A Veszprém megnyerte a felkészülési tornát Dobojban

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

További híreink

Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával

Folytatódnak az ingyenes koncertek a Tabánban, megnyílik a Mesterségek Ünnepe a Várban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával
2
Ezt mondta Orbán Viktor a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról
3
Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
4
Az ökölvívás legendái újra ringbe szálltak + videó
5
Brit kormányfő: Trump minden eddiginél közelebb hozta az ukrajnai háború végét
6
Új veszély terjed: lajhár-vírust észleltek
7
Arra kérték a TISZA Párt híveit, hogy ne nyilatkozzanak a HírTV-nek + videó
8
Egy Ukrajna-szakértő szerint a magyar miniszterelnök orosz oligarchák befolyása alatt áll + videó
9
Európai vezetők: csak Ukrajna dönthet a saját területéről
10
Folytatódnak az ingyenes koncertek a Tabánban, megnyílik a Mesterségek Ünnepe a Várban

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval

Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval

 Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is - aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón - váltottam pár szót telefonon - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!