Így emlékszik a skót kapus a végzetes ütközésre Varga Barnabással

A magyar csatárnak több arccsontja is eltört, illetve agyrázkódása lett az ütközésről. Hosszú percekig ápolták a pályán, majd hordágyon kellett levinni. A stadionból egy stuttgarti kórházba szállították, ahol jelenleg is ápolják. Az MLSZ közleménye szerint Varga állapota stabil, életveszélyes állapotról pedig szó sincsen. Ezzel együtt műtétre lesz szüksége

Your browser does not support the video tag.