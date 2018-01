Huszti hazatért, cél a bajnoki cím

„A sportigazgató többször is hívta a Filipet, illetve az edző is külön szeretett volna velem egy személyes találkozót, ami nagyon pozitívra sikeredett. Leültem egyébként Garancsi Istvánnal is, vele is beszélgettünk, felvázolták a terveket. Minden apró részletet, például azt is, hogy a Juhász Roli is itt futballozik, illetve szerződést hosszabbított, vagy Danko Lazovic, akivel három évet a Zenyitben fociztam. Meggyőztek igazából, ez a legfontosabb, és remélem, hogy bajnok leszek a Vidivel, mert a Vidinek a bajnokság a cél” – nyilatkozta a frissen igazolt játékos a sajtótájékoztatón.

A Rangadó.hu című futballportál szerint más oka is volt, hogy a középpályás végül a Videotonnál kötött ki. A lap úgy tudja, Huszti rekordfizetésért, havi 15 millió forintért szerződik Fehérvárra. A sportigazgató ezt cáfolta, a pontos összeg pedig nem nyilvános.

Mi is értesültünk az említett cikkben elhangzottakról, cáfolnám az ott megjelenteket, egyik oldalon. A másik oldalról szeretném elmondani, hogy Szabi óriási áldozatokat is hozott annak érdekében, hogy hazatérhessen, így nem gondolnám, hogy többet kéne erről mondanom. Annyit talán, hogy nyilvánvalóan nem lehet azzal versenyezni, azokkal a pénzekkel, amit ő a fantasztikus pályafutása alatt megkeresett, de hát azért nagyon sok mindenről neki is le kellett mondania – reagált Kovács Zoltán sportigazgató.

Huszti Szabolcs 12 és fél év után szerepel majd újra az NB 1-ben. A fehérvári együttesben a 9-es mezben játszik majd.