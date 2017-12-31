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Hosszú Katinka Európa legjobb női sportolója

Hír TV

2017. december 31., vasárnap 20:21

A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség európai tagozatának tagjai Hosszú Katinkát választották 2017 legjobb női sportolójának.

A szervezet vasárnapi tájékoztatása szerint a háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó egymás után a második évben végzett a szavazás élén. A júliusi budapesti világbajnokságon két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet nyerő, a decemberi koppenhágai rövid pályás Európa-bajnokságon pedig hat számban győztes Hosszú Katinka mögött Garbine Muguruza spanyol teniszező és Lieke Martens holland labdarúgó lett a második, illetve harmadik.

A férfiaknál Roger Federer nyert, a svájci teniszsztár ötödször kapta meg az elismerést, megelőzve a tavaly győztes Cristiano Ronaldót és a Formula–1-es világbajnok Lewis Hamiltont.

Pénteken az AIPS nemzetközi rangsorában két teniszező, Federer és az amerikai Serena Williams végzett az élen, utóbbi mögött – mindössze húsz szavazattal lemaradva – Hosszú Katinka második lett.

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