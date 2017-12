Hosszú, Bernek és Kapás is döntős

Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Bernek Péter is döntőbe jutott a koppenhágai rövid pályás úszó-Eb-n. 400 vegyesen Hosszú Katinka a legjobb, míg Kapás Boglárka a 7. idővel került be a fináléba. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú 100 háton elődöntőbe jutott, míg Kapás 800 gyorson került döntőbe. Bernek Péter 400 gyorson a legjobb eredménnyel jutott a fináléba. Cseh László 100 pillangón, míg Sebestyén Dalma 50 mellen került be az elődöntőbe. 200 méter háton Földházi Dávid jutott a legjobbak közé és ugyanígy tett a 4x50 méteres férfi gyorsváltó is. Az elődöntőket, döntőket 17 órától rendezik.

Rövid pályás úszó-Európa-bajnokság, szerdai előfutamok:

Férfi 100 m pillangó: 5. Cseh László – elődöntőbe jutott, 23. Tekauer Márk, 40. Dudás Dániel,

46. Kenderesi Tamás

Női 50 m mell: 15. Sebestyén Dalma – elődöntőbe jutott, 45. Gyurinovics FanniFérfi 50 m mell: 33. Horváth Dávid, 38. Szőllősi Martin, 52. Dudás Dániel

Női 400 m vegyes: 1. Hosszú Katinka, 7. Kapás Boglárka – döntőbe jutottak

Férfi 400 m gyors: 1. Bernek Péter – döntőbe jutott, 21. Holló Balázs, 30. Kalmár Ákos

Női 100 m hát: 1. Hosszú Katinka – elődöntőbe jutott, 24. Burián Kata

Férfi 200 m hát: 7. Földházi Dávid – döntőbe jutott, 9. Telegdy Ádám, 34. Barta Márton

Férfi 4x50 m gyorsváltó: 4. Magyarország – döntőbe jutott

Női 800 m gyors: 6. Kapás Boglárka – döntőbe jutott, 17. Nagy Réka