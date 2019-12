Hosszú arany-, Jakabos bronzérmes 200 méter pillangón

A színházak függetlensége miatt aggódik a főpolgármester. Karácsony Gergely azt is meglebegtette, hogyha a kormány elfogadja a kultúra finanszírozásának módosítását, akkor akár az Atlétikai Világbajnoksággal kapcsolatos véleménye is megváltozhat. Karácsony Gergely azt is elmondta, hogy a Katona József Színházban történt zaklatási botrány ellenére sem hívja vissza a teátrum igazgatóját. Elkezdte az előkészületeket a dugódíj bevezetésére és a dízelautók kitiltására a főváros - értesült a Magyar Nemzet. A lap arról ír, hogy a GKI Gazdaságkutató Zrt. olyan kérdőíveket juttatott el vállalkozókhoz, amelyek nagyrészt a behajtási díjjal és a dízelüzemű gépjárművekkel foglalkoznak. Évi egymilliárd forintba kerülnek az új kerületi vezetők, mivel nőtt az alpolgármesterek száma az előző ciklushoz képest a fővárosban és több kerületben is - írja a 24.hu. A lap kitér arra is, hogy tízmilliókat lehetett volna öt év alatt spórolni, ha nem kell kielégíteni minden párt igényét, mivel mára az összefogásból osztozkodás lett. Máris elindult a pénzosztás Kispesten, pontosan úgy, ahogy Lackner Csaba megelőlegezte – mondta a Fidelitas budapesti elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban. Borbély Ádám kiemelte: minden pontosan úgy történik, ahogyan arról a nyilvánosságra került botrányos videó és hangfelvételen Lackner Csaba beszél. Mégsem ingyen dolgoznak azok az ügyvédek, akik átvilágítják a város cégeit, pedig a kampányban Péterffy Attila pécsi polgármester ezt ígérte. Mára kiderült, hogy több 10 millió forint lesz a számla. Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága támogatásáról biztosította Senyei György Barna kinevezését az Országos Bírósági Hivatal elnöki posztjára. A Katona József Színházban kialakult állapotok miatt készül megváltoztatni a kormány a kultúra finanszírozásának eddigi gyakorlatát - írja a Magyar Nemzet. Dézsi Csaba András kardiológus főorvost, önkormányzati képviselőt jelöli Győr polgármesterének a január 26-i időközi polgármester-választásra a Fidesz és a KDNP - jelentette be Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A tegnapi győri tanárkéselés után ismét az emberi erőforrások miniszteréhez fordul a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, kérve, hogy a tárca tűzze napirendre a közfeladatot ellátó személyek biztonságának kérdését. A kormány elkötelezett abban, hogy segítse a vállalkozások fejlődését - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarországon 2010 elejétől 2019 végéig több mint 6000 kilométer útszakaszt újítottak fel, az elvégzett beruházások összértéke 755 milliárd forint - mondta Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikai államtitkára. Az építőipar termelési értéke a január-szeptemberi időszakban 28 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, így éves szinten az idén 25-30 százalékkal bővülhet - mondta Nagy Ádám, az ITM helyettes államtitkára. A kormány 35 milliárd forinttal támogatja a munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő oktatásfejlesztést Debrecenben, az előkészítést lehetővé tevő kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. Új CT-berendezést kapott a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Központ. A 400 millió forintos eszközt az Egészséges Budapest Program keretéből finanszírozták. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere az eszköz átadásakor azt mondta: a szívbetegségek átfogó kezelését biztosító intézetet tovább kell fejleszteni. A Gazdasági Versenyhivatal 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a Facebookra; ez az eddigi legnagyobb összegű, fogyasztóvédelmi ügyben kiszabott bírság a versenyhivatal történetében. A teljes ellenzék ma is bevándorláspárti, ha rajtuk múlna, behódolnának az európai bevándorláspárti baloldalnak, és végrehajtanák a migránsok kötelező betelepítését - mondta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A magyar kormány továbbra is elutasítja a kötelező kvótát, és mindent megtesz, hogy megvédje a magyar határkerítést és a magyar emberek biztonságát - mondta Hollik István kormányszóvivő. A politikus szerint az elmúlt hét bebizonyította, hogy a migránsok továbbra is özönlenek Európa irányába tengeren, valamint szárazföldön is egyre növekszik a migrációs nyomás, leginkább a balkáni útvonalon. Magyarország és Japán érdekelt egymás sikerében - jelentette ki Orbán Viktor, miután japán partnerével, Abe Sindzóval egyeztetett. A kormányfő kiemelte: Japán sikere nekünk is fontos, mert Japán a legnagyobb ázsiai befektető Magyarországon. Minél sikeresebb lesz Japán, annál nagyobb összegben fektethet be Magyarországon. Közép-Európa jelentősége az elmúlt években folyamatosan nőtt - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Tokióban. Szijjártó Péter azt mondta, hogy a térség nagy változásokon ment keresztül, és Európa gazdasági növekedési motorjává vált. Növekszik a migránsok száma a magyar határ közelében, ami aggodalommal tölti el az ott élőket. Egyes szakértők arra figyelmeztetnek, azért indultak el újra a migránsok Magyarország irányába, mert többeknek sikerült átjutni az Európai Unióba a határzár ellenére is. A kisebbségekre nézve hátrányos ukrán oktatási törvény alkalmazásáról tárgyalt a kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel Hanna Novoszad ukrán oktatási miniszter egynapos kárpátaljai munkalátogatása során Ungváron. Bosznia-Hercegovina bezárja a horvát határ közelében fekvő vucjaki migránstábort, a migránsokat pedig az ország több befogadóközpontjában osztják el - közölte Dragan Mektic védelmi miniszter. Közös európai szabályrendszer bevezetését sürgeti az olasz belügyminiszter a nem kormányzati szervezetek hajói számára. A migránsokat mentő civilek háborognak, mert a tárcavezető az NGO-kal nem kíván egyeztetni. A Velencei Bizottság felszólította Ukrajnát, hogy helyezze hatályon kívül a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló jogszabály bizonyos rendelkezéseit. Büntetőeljárást indított a szlovák rendőrség Andrej Kiska volt szlovák államfő ellen a KTAG cég adóügyei miatt - jelentette a Sme című napilap, de az értesülést hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. Rendkívül erős gázrobbanás történt egy 12 emeletes lakóház felső részében a kelet-szlovákiai Eperjesen, öt ember meghalt. Aki közömbös a történelemhamisítással szemben, az bűnrészes a hazugságokban - mondta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a dél-lengyelországi Oswiecimben, az egykori náci német auschwitz-birkenaui haláltáborban tett látogatása alkalmával. A németek által az auschwitz-birkenaui náci német haláltáborban elkövetett bűntettek miatt érzett mély szégyenéről beszélt Angela Merkel német kancellár a dél-lengyelországi Oswiecimben tett látogatása alkalmával. Megválasztották a Német Szociáldemokrata Párt új vezetőit a párt tisztújító kongresszusán. Ügyészségi eljárás indult Matteo Salvini, volt belügyminiszter ellen, miután Carola Rackete, a nyáron a tiltás ellenére az olasz partoknál kikötött Sea-Watch 3 civilhajó kapitánya feljelentette rágalmazásért és bűncselekményre való felbújtásért. Miközben Franciaországban folytatódott a nyugdíjreform ellen előző nap kezdődött közlekedési sztrájk, a szakszervezetek újabb tiltakozónapot hirdettek jövő keddre. Azonnali klímavédelmi intézkedéseket követelve több ezer ember vonult utcára Madridban, ahol ezekben a napokban tartják az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 25. ülését. Törökország magára maradt a terrorizmus elleni harcban, miután a NATO londoni csúcstalálkozóján nem született egyezség - mondta Hulusi Akar török védelmi miniszter. Az Északi Áramlat 2 földgázvezeték üzembe helyezése nem jelenti azt, hogy Oroszország felmondja az ukrán gánztranzitot, az ügyben a gazdasági célszerűség fog dönteni - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Oroszország habozás nélkül válaszolni fog, ha az Egyesült Államok közepes hatótávolságú rakétákat telepítene Európába - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Elfogták Moszkvában és Ingusföldön az orosz fővárosban november elején elkövetett kettős rendőrgyilkosság gyanúsítottjait - közölte a kiemelt ügyek felderítésével foglalkozó orosz Nyomozó Bizottság. A nyári moszkvai tüntetések újabb részvevőit ítélték el az orosz főváros bíróságai. Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok szavazataival próbálná visszafordítani a brit EU-tagság megszűnéséről hozott népszavazási döntést. Tizenöt év szabadságvesztésre ítélte korrupciós vádakkal Szapar Iszakov volt kirgiz miniszterelnököt Biskek szverdlov kerületi bírósága. Legyilkolták egy busz nem muszlim utasait a szomáliai al-Shabaab terrorszervezet iszlamistái Kenya északi részén. A szélsőségesek nyolc embert öltek meg. Húsz év fegyházbüntetésre ítélte az óbudai óvónőt lelövő férfit a Fővárosi Törvényszék A vörösiszapper mind a tizenhárom vádlottja tagadta bűnösségét és felmenését kérte az utolsó szó jogán felszólalva a Győri Ítélőtáblán. A másodfokú eljárásban egy hét múlva, december 13-án hirdetnek ítéletet. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Hatvan vasútvonal rekonstrukciója, amelynek keretében december 8-ától visszaadják a vasúti utasforgalomnak a Pécel és Aszód közötti vonalszakaszt - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Hosszú Katinka arany-, Jakabos Zsuzsanna pedig bronzérmet nyert 200 méter pillangón az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságán. A magyar női kézilabda-válogatott 28:27-re kikapott Románia csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, így nem jutott a középdöntőbe. Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és a delegátus tevékenységét a Románia elleni vesztes csoportmérkőzésen. A világbajnok brazil labdarúgó, Ronaldinho a sztárvendége a budapesti teqball-világbajnokságnak, amelyet péntektől vasárnapig rendeznek meg a budapesti Hungexpo területén. Magyarország kapta meg a súlyemelők 2022-es egyetemi világbajnokságának rendezési jogát.