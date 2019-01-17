2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Hosszabbított a Dinamo Kijevvel a magyar válogatott labdarúgó

MTI

2019. január 17., csütörtök 17:12

Meghosszabbította szerződését Kádár Tamás, a Dinamo Kijev 53-szoros magyar válogatott futballistája.

Az ukrán klub csütörtökön hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 28 éves védő 2023. június 30-ig kötelezte el magát.

Kádár 2017 februárjában csatlakozott a Dinamo Kijevhez, azóta 74 tétmérkőzésen lépett pályára.

 

 

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